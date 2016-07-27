Веб-технолог (html-верстальщик)
Навыки
— Современная, кроссбраузерная верстка (HTML5, CSS3) крупных сайтов, с учетом поддержки и расширяемости.
— Проектирование и верстка для мобильных устройств (мобильные версии, респонсив).
— Умение разбираться в чужом коде.
— Базовые навыки программирования на JavaScript (jQuery), Python, PHP, MySql.
— Photoshop: нарезка макетов.
— Шаблоны, верстка для cms: Joomla, Bitrix.
— Опыт работы с: Bootstrap, Materialize, Django.
— Контроль версий: svn, git.
— Аудит юзабилити.
— Проектирование интерфейсов в Axure, прототипирование на HTML,CSS, JS.
— Использование данных Google Analytics и Яндекс.Метрика для аудита и проектирования.
— Оценка объемов и сроков работ.
— Составление технического задания.
— Таск-трекеры: Мегаплан, Jira, Trello.
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