Веб-технолог (html-верстальщик)

Навыки

— Современная, кроссбраузерная верстка (HTML5, CSS3) крупных сайтов, с учетом поддержки и расширяемости.

— Проектирование и верстка для мобильных устройств (мобильные версии, респонсив).

— Умение разбираться в чужом коде.

— Базовые навыки программирования на JavaScript (jQuery), Python, PHP, MySql.

— Photoshop: нарезка макетов.

— Шаблоны, верстка для cms: Joomla, Bitrix.

— Опыт работы с: Bootstrap, Materialize, Django.

— Контроль версий: svn, git.

— Аудит юзабилити.

— Проектирование интерфейсов в Axure, прототипирование на HTML,CSS, JS.

— Использование данных Google Analytics и Яндекс.Метрика для аудита и проектирования.

— Оценка объемов и сроков работ.

— Составление технического задания.

— Таск-трекеры: Мегаплан, Jira, Trello.