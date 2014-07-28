ann_barabash

Профессиональный копирайтер, рерайтер, переводчик. Творческий подход.
Пишу качественные и интересные статьи на различную тематику. Грамотный язык, своевременная сдача заказов. Делаю переводы с английского, французского и украинского языков. Обычно работаю в следующих тематиках:
Образование
Туризм
Красота и здоровье
Мода и стиль
Дети
Искусство
Кулинария
Художественная проза
Стихи
С удовольствием берусь за неизведанные для меня темы, провожу глубокий анализ информации перед написанием статьи. Тексты легко читаются, интересны, ключевые слова вплетаются гармонично.
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