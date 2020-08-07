ann_kochetova

Пишу тексты

Имею высшее образование по направлению “Документационное обеспечение управления“ (бакалавриат, ДГТУ, г. Ростов-на-дону) и "Организация информационного производства" (магистратура, РУДН, г. Москва).Помогу создать качественный контент для Вашего сайта или аккаунта в социальных сетях. Пишу без воды, понятно и читаемо. Есть опыт написания текстов для инстаграм аккаунтов бухгалтерской организации и российско-китайского визового центра (+статьи для сайта). Ответственно подхожу к выполнению задания. Ценю свое время и время заказчика. Буду рада сотрудничеству)!