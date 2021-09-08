ann_miroshnykova

Создаю работающие на вас сайты

Я - Аня, web-разработчик. Занимаюсь созданием сайтов последние 6 лет. В прошлом я преподаватель технического ВУЗа. Сейчас непрерывно учусь сама. Новые проекты ставят новые задачи. И это здорово - мне нравится, что в этой професси рутину можно разбавить творчеством и поиском новых решений. Чувствуешь себя немного волшебником, воплощая ваши идеи в жизнь ;)

Мои работы и отзывы можно посмотреть на моем сайте https://project-name.in.net

и instagram @project_name_studio.

Ожидаю интересные проекты и возможность пополнить свое портфолио качественными, эффектными работами.

Обращайтесь, пишите.

Надеюсь на эффективное сотрудничество с вами.