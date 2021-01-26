Я - начинающий контент - маркетолог
Хочу предложить вам свою кандидатуру как специалиста, который выстроит вам контент -стратегию, которая увеличит спрос на продукт, привлечет и удержит клиентов на долго.
Готова помочь вам с:
1.Разработкой целевой аудитории. Проработкой болей, выгод, возражений
2.Разработкой продуктовой линейки. Подбором площадки продаж для каждого продукта
3.Проработкой личного бренда.
4.Анализом конкурентов, рекомендациями по внедрению лучших моментов и наход конкурентов
5.Составлением контент-плана с подробным описанием постов для копирайтера (на 1,2,3 месяца)
6.Разработкой контент стратегии под ключ
Готова выполнить быстро и круто, что ваша ЦА не останется равнодушной!
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