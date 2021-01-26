Я - начинающий контент - маркетолог

Хочу предложить вам свою кандидатуру как специалиста, который выстроит вам контент -стратегию, которая увеличит спрос на продукт, привлечет и удержит клиентов на долго.

Готова помочь вам с:

1.Разработкой целевой аудитории. Проработкой болей, выгод, возражений

2.Разработкой продуктовой линейки. Подбором площадки продаж для каждого продукта

3.Проработкой личного бренда.

4.Анализом конкурентов, рекомендациями по внедрению лучших моментов и наход конкурентов

5.Составлением контент-плана с подробным описанием постов для копирайтера (на 1,2,3 месяца)

6.Разработкой контент стратегии под ключ

Готова выполнить быстро и круто, что ваша ЦА не останется равнодушной!

Обращайтесь, портфолио отправлю лично