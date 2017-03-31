ann_rosy93

Нужно посадить готовую верстку на битрикс. Верстку можно посмотреть здесь: https://pushkino-trest.ru/html/ Планируется редизайн главной страницы Шапка от нового дизайна должна отображаться на всех других страницах (остальное не меняется)
- $120HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Нужно перевести текст на картинке с английского на русский и переделать картинку в фотошопеПереводынет заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу копирайтера для написания постов в инстаграмм. Посты на основе уже написанного материала. Необходимо медицинское образование (желательно высшее). Объем поста от 1 000 - 2 000 символов. В постах необходимо сохранить ...Продающие тексты13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $65
https://www.figma.com/proto/dHDaZW5SVisGpnsaSnNs2K/Interior-design?node-id=4%3A2&scaling=min-zoomHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $57
Макет в фигме; https://www.figma.com/proto/voltxdwKE0e28Uvv0m9QFC/GS-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82?node-id=18%3A920&scaling=min-zoom Использовать bootsrtap 4 Срок 3 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта, подробное ТЗ обсудилиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разместить сайт ремонтной тематики (бытовая техника) в 4 справочниках по 40 городам Московской области. Бюджет 3000 или предлагайте свою цену.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $27
Одна главная страница и одна внутренняя.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $17
Добавить поля (специализации) в профиль easy social. Их около 70. Есть в pdf - файле, также в массивах php. Оплата после выполнения. Бюджет - 1000 рублей.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть 5 поставщиков, у кого-то есть API, у кого-то просто цены в xml – файле или html – файле. Нужно чтобы цены обновлялись каждый день по определенным условиям. Магазин на Joomla / Virtuemart. Есть еще ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна помощь по проекту. Задания следующего типа: 1. Мелкая помощь по разделам, например, сверстать блок, вывести какую-либо информацию, настроить выплывающее окно (например, с видео), сделать форму заявки с сохранением в бд, добавить аудиоплеер и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад