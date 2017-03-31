ann_rosy93

Анна ann_rosy93

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$65
10 баллов
5 лет назад
Доделать адаптив + сверстать 2 внутренние страницы
Node.js
Второй раз работаем с Анной, отличный, отзывчивый заказчик. Проблем с постановкой задачи не было, с оплатой тоже. Был бы рад поработать снова!
Спасибо за работу! Быстро, профессионально, как всегда на высоте!
Ответный отзыв
ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$57
10 баллов
5 лет назад
Сверстать ленднинг
FigmaNode.js
Отличный заказчик! Оперативно отвечала на вопросы по работе, четко ставила задачи. Надеюсь, что поработаем еще)
Спасибо большое Ивану, очень довольна работой. Все выполнил очень быстро, намного раньше установленного срока. Верстка выполнена качественно, код оптимизирован, грузится быстро. В общем, супер. Буду обращаться еще)
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Дизайн главной страницы
Понравилось сотрудничество с Анной! Замечательный позитивный заказчик! До новых встреч)
Спасибо Алексею за профессионально выполненную работу! Дизайн понравился, работа была сделана в срок, все правки внесены быстро. Плюс с Алексеем очень приятно и легко общаться, понимает с полуслова)) Рекомендую! Буду обращаться еще)
Ответный отзыв