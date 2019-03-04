Люблю работать с хорошими заказчиками.

Есть опыт работы на бирже www.etxt.ru копирайтером и рерайтером. Пунктуальна и обязательна. Высокая скорость печати, не люблю когда подводят меня и сама не подвожу своих заказчиков. Могу писать совершенно на разные темы. Оплату принимаю на банковский счет, либо Яндекс деньги. Можете писать мне на почту [email protected]. проверяю почту не реже 10 -12 раз в день, поэтому Ваше письмо не останется не замеченным.