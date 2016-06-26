anna-bukva

Приветствую, читатель!
Меня зовут Анна, и я пишу тексты (копирайтинг, SEO, рерайтинг, посты для соцсетей).
Дополнительная информация о навыках и интересах:
- Десять лет работала бухгалтером, в т.ч. на себя, занималась регистрацией ИП, ООО – сфера близкая, в узкой направленности разобраться не составит труда
- Полгода трудилась помощником руководителя внебольшой фирме – известна общая тематика ведения малого бизнеса
- Интересуюсь детской темой – воспитание, развитие,здоровье, образование. В последний год изучаю аспекты здорового долголетия и саморазвития – вегетарианство, сыроедение, спорт, духовное развитие.
Буду рада сотрудничеству, желаю добра!
P.S. Есть портфолио с работами, но пока не поняла, как его здесь разместить :)
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