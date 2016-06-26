anna-bukva

Анна anna-bukva

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Приветствую, читатель!

 

Меня зовут Анна, и я пишу тексты (копирайтинг, SEO, рерайтинг, посты для соцсетей).

 

Дополнительная информация о навыках и интересах:

 

  • Десять лет работала бухгалтером, в т.ч. на себя, занималась регистрацией ИП, ООО – сфера близкая, в узкой направленности разобраться не составит труда
  • Полгода трудилась помощником руководителя внебольшой фирме – известна общая тематика ведения малого бизнеса
  • Интересуюсь детской темой – воспитание, развитие,здоровье, образование. В последний год изучаю аспекты здорового долголетия и саморазвития – вегетарианство, сыроедение, спорт, духовное развитие. 
 

Буду рада сотрудничеству, желаю добра!

P.S. Есть портфолио с работами, но пока не поняла, как его здесь разместить :)