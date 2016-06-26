anna-bukva

Приветствую, читатель!

Меня зовут Анна, и я пишу тексты (копирайтинг, SEO, рерайтинг, посты для соцсетей).

Дополнительная информация о навыках и интересах:

Десять лет работала бухгалтером, в т.ч. на себя, занималась регистрацией ИП, ООО – сфера близкая, в узкой направленности разобраться не составит труда

Полгода трудилась помощником руководителя внебольшой фирме – известна общая тематика ведения малого бизнеса

Интересуюсь детской темой – воспитание, развитие,здоровье, образование. В последний год изучаю аспекты здорового долголетия и саморазвития – вегетарианство, сыроедение, спорт, духовное развитие.

Буду рада сотрудничеству, желаю добра!

P.S. Есть портфолио с работами, но пока не поняла, как его здесь разместить :)