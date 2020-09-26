Архитектор-дизайнер

Достижения:

- Разработала более 17 курсовых и дипломных работ для студентов по архитектуре и дизайну интерьера, получившие высокий балл;

- Успешно и в сроки предоставляла нужный материал;

- Умею работать в условиях жестких сроков;

- Индивидуальный подход к заказчику;

- Высокая ответственность и работоспособность;

- Портфолио.

Личные качества и черты характера:

-Навыки управления несколькими проектами одновременно;

-Хороший эстетический вкус;

-Увлекаюсь живописью, дизайном.

Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office, ArchiCad, Photoshop). На стадии изучения 3ds Max, AutoCad, Illustrator.

Портфолио: https://yadi.sk/d/MoMFVtmfNaxHlg

Почта: [email protected]