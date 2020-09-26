Архитектор-дизайнер
Достижения:
- Разработала более 17 курсовых и дипломных работ для студентов по архитектуре и дизайну интерьера, получившие высокий балл;
- Успешно и в сроки предоставляла нужный материал;
- Умею работать в условиях жестких сроков;
- Индивидуальный подход к заказчику;
- Высокая ответственность и работоспособность;
- Портфолио.
Личные качества и черты характера:
-Навыки управления несколькими проектами одновременно;
-Хороший эстетический вкус;
-Увлекаюсь живописью, дизайном.
Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office, ArchiCad, Photoshop). На стадии изучения 3ds Max, AutoCad, Illustrator.
Портфолио: https://yadi.sk/d/MoMFVtmfNaxHlg
Почта: [email protected]
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