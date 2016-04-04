anna-makarova

Немецкий язык: переводы письменные, видео/аудио,частные уроки. Курсовые/дипломы и контрольные по методике преподавания ИЯ, психология, педагогика.

Образование высшее, все работы писала сама и с удовольствием. На данный момент более двух лет даю частные уроки немецкого языка. Единственный критерий по выбору учеников - человек должен сам хотеть изучить ИЯ, в остальном - я помогу)) Подход строго индивидуальный!

Курсовые, дипломы и контрольные - всё выполняется на основе анализа и обобщения реальных источников, а не копирования из Интернета!