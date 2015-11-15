Радиоведущая

Открыта для предложений по работе на радио и в озвучке.

Образование: высшее (Мариупольский государственный университет). Специальность: журналистика; курсы радиоведущих в Киеве.

Опыт работы: полгода работала на Яскравому радио.

Обязанности: ведение линейных эфиров, утреннего шоу. Работа в прямом эфире. Разработка рубрик шоу, написание сценария, работа с соц-сетями, поиск

гостей.

1. Демо: а) выход-настроение + подводка к песне: - https://yadi.sk/d/lnmuL2jWkA3k3 (на украинском языке) - https://yadi.sk/d/QcHIshXKkA3kR (на русском языке) - https://yadi.sk/d/GvZ29MCukA3jr (на украинском языке) б) отводка от песни: - https://yadi.sk/d/ZO_MjIx7kA3kX (на русском языке) - https://yadi.sk/d/Y2kkscgRkA3kK (на украинском языке) в) Отводка от песни + подводка к следующей песни - https://yadi.sk/d/-t165BbSkA3kb (на русском языке) - https://yadi.sk/d/Xxt2ut1ZkA3m8 (на украинском языке)г) Отводка от песни+ анонсирование программы по заявкам/полчаса музыки без рекламы: - https://yadi.sk/d/WeF66uHqkA3ma (на русском языке)- https://yadi.sk/d/Y3HDi6bTkA3k9 (на украинском языке)https://yadi.sk/d/o8SsozwlkA3me (на русском языке)2. Прямые эфиры (интервью): - https://yadi.sk/d/hp8EzUB-kJma9 (фрагмент інтерв'ю з тележурналістом Ксенією Безлюдною) - https://yadi.sk/d/RmYfSphNkJmTt (відводка від пісні + підводка до гості та продовження інтерв'ю) - https://yadi.sk/d/p5KLMgNNkJmU7 (кінець інтерв'ю + відводка від гостя+ анонсування наступних гостей) - https://yadi.sk/d/tdEnqPjukFi9V (фрагмент інтерв'ю з власницею інтернет-магазину Олександрою Побережник) https://yadi.sk/d/lNYCLoGikA3Y7 (фрагмент інтерв'ю з організаторами фестивалю «Случайности не случайны) - https://yadi.sk/d/Qt4USpsckA2zL (фрагмент інтерв'ю зі співаком Владиславом Курасовим) - https://yadi.sk/d/Kpk21aF0kA2z6 (фрагмент інтерв'ю з директором туристичного агенства Анной Ніколаєвой) - https://yadi.sk/d/IJyOkp38kFiHk (фрагмент інтерв'ю з подружжям Ольгою та Віктором Бойко)

Личные качества: позитивный настрой, наличие творческого потенциала, инициативность, ответственность, коммуникабельность, высокая трудоспособность, любовь к

людям, работа на результат.

Знание эфирных программ: Radio Player Pro, Radio Boss, Sound Empire (ознакомительно).