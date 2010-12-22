Аська 636404961
- Копирайт
- Рерайт
- Выполнение студенческих работ по:
медицинским специальностям
переводу
праву
кадровому делопроизводству
гуманитарным предметам.
По образованию врач,дополнительное образование - переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.
Работала и работаю врачом терапевтического профиля. в данный момент учусь на дерматовенеролога. Подрабатывала: менеджером по кадрам, менеджером торгового зала - есть навыки работы в 1с торговля и склад. управление торговлей
Опыт написания работ для студентов - 5 лет.
Много увлечений: вышивка, вязание, плетение бисером, иогу активно развивать и заниматься данной тематикой.
В настоящее время активно занимаюсь йогой, готовлюсь к поступлению на курсы косметолога.
Образование: Высшее.
Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева. Медицинский институт, дата окончания: 2009 г., форма обучения – очная, специальность врач
Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева. Медицинский институт, интернатура на кафедре госпитальной терапии, дата окончания: 2010 г., форма обучения – очная, специальность врач-терапевт
Повышение квалификации:
Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева. Факультет иностранных языков, специалист в сфере профессиональных коммуникаций, форма обучения – вечерняя, дата окончания – 2009 г.
Иностранные языки и пользование ПК Английский язык – средний уровень
Знание ПК: Win (Excel, word, power point), 1С: торговля и склад, управление торговлей, уверенный пользователь Internet
Ведение кадрового делопроизводства