Скорость выполнения и качество - гарантирую.

Аська 636404961

- Копирайт

- Рерайт

- Выполнение студенческих работ по:

медицинским специальностям

переводу

праву

кадровому делопроизводству

гуманитарным предметам.

По образованию врач,дополнительное образование - переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

Работала и работаю врачом терапевтического профиля. в данный момент учусь на дерматовенеролога. Подрабатывала: менеджером по кадрам, менеджером торгового зала - есть навыки работы в 1с торговля и склад. управление торговлей

Опыт написания работ для студентов - 5 лет.

Много увлечений: вышивка, вязание, плетение бисером, иогу активно развивать и заниматься данной тематикой.

В настоящее время активно занимаюсь йогой, готовлюсь к поступлению на курсы косметолога.

Образование: Высшее.

Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева. Медицинский институт, дата окончания: 2009 г., форма обучения – очная, специальность врач

Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева. Медицинский институт, интернатура на кафедре госпитальной терапии, дата окончания: 2010 г., форма обучения – очная, специальность врач-терапевт

Повышение квалификации:

Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева. Факультет иностранных языков, специалист в сфере профессиональных коммуникаций, форма обучения – вечерняя, дата окончания – 2009 г.

Иностранные языки и пользование ПК Английский язык – средний уровень

Знание ПК: Win (Excel, word, power point), 1С: торговля и склад, управление торговлей, уверенный пользователь Internet

Ведение кадрового делопроизводства