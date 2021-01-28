Графический и веб дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Анна.

Сработаемся? - Несомненно!

Расскажу немного об опыте работы:

Занимаюсь дизайном почти 3 года, 2 из которых работала дизайнером в студии,

сейчас параллельно работаю старшим куратором в школе веб дизайна.

Т.е преподаю ученикам и подготавливаю новых кураторов.

Почему же фриланс? После 2х лет работы в офисе я начала терять себя как дизайнер, который все когда то все делал от души, скучные и однотипные проекты сильно на это повлияли, именно поэтому хочу поработать с чем то новым!

Буду рада выполнить ваш проект)

вот ссылка на пару моих работ https://www.behance.net/annapak1