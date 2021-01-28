Графический и веб дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Сработаемся? - Несомненно!
Расскажу немного об опыте работы:
Занимаюсь дизайном почти 3 года, 2 из которых работала дизайнером в студии,
сейчас параллельно работаю старшим куратором в школе веб дизайна.
Т.е преподаю ученикам и подготавливаю новых кураторов.
Почему же фриланс? После 2х лет работы в офисе я начала терять себя как дизайнер, который все когда то все делал от души, скучные и однотипные проекты сильно на это повлияли, именно поэтому хочу поработать с чем то новым!
Буду рада выполнить ваш проект)
вот ссылка на пару моих работ https://www.behance.net/annapak1