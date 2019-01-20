Разместить объявления на бесплатных досках объявлений. Список досок, а также все данные для размещения объявлений(почту,текст,телефон и т.д.) полностью выдам. От вас требуется зарегистрироваться на досках и разместить на них объявления. Все объявления должны пройти модерацию. Нужно разместить по 4 ...