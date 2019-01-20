Нужно перевести аудио в текст. Дословно, без ошибок и опечаток. Будет несколько файлов, общая длительность 1 час Оплата-1 час-100 рублей.
- $1Редактирование и Корректура193 заявкиЗакрыт3 года назад
Видео отзыв 15-20 секунд. Текст выдам. Пол женский.. Возраст от 18 лет. В кадре показать 50 тысяч рублей. Видео горизонтальное, хорошего качества. При необходимости перезаписать до требуемого результата. Оплата 100 рублей за видеоВидеомонтаж5 заявокЗакрыт3 года назад
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Разместить объявления на бесплатных досках объявлений. Список досок, а также все данные для размещения объявлений(почту,текст,телефон и т.д.) полностью выдам. От вас требуется зарегистрироваться на досках и разместить на них объявления. Все объявления должны пройти модерацию. Нужно разместить по 4 ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
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Записать видео отзыв мужской в домашней обстановке. Возраст от 25 лет. Текст предоставлю.В кадре показать 72 тысячи рублей.Быть хорошо одетым. Говорить спокойно, уверенно и не напряженно. Если возникнет необходимость переснять до требуемого результата.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $1
Разместить объявления на бесплатных досках объявлений. Список досок, а также все данные для размещения объявлений(почту,текст,телефон и т.д.) полностью выдам. От вас требуется зарегистрироваться на досках и разместить на них объявления. Все объявления должны пройти модерацию. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
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Нужно перевести аудио в текст. Дословно, без ошибок и опечаток. Будет несколько файлов, общая длительность 75 минутТранскрибация40 заявокЗакрыт5 лет назад
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Нужно перевести аудио в текст. Дословно, без ошибок и опечаток. Будет несколько файлов, общая длительность 75 минутТранскрибация138 заявокЗакрыт5 лет назад
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Нужно перевести аудио в текст. Дословно, без ошибок и опечаток. Будет несколько файлов, общая длительность 75 минутТранскрибация100 заявокЗакрыт5 лет назад