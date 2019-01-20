anna0507

Анна anna0507

 
30 летУкраина/Брянка
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видео отзыв

    Видео отзыв 15-20 секунд. Текст выдам. Пол женский.. Возраст от 18 лет. В кадре показать 50 тысяч рублей. Видео горизонтальное, хорошего качества. При необходимости перезаписать до требуемого результата. Оплата 100 рублей за видео

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить объявления на бесплатных досках объявлений.

    $1

    Разместить объявления на бесплатных досках объявлений. Список досок, а также все данные для размещения объявлений(почту,текст,телефон и т.д.) полностью выдам. От вас требуется зарегистрироваться на досках и разместить на них объявления. Все объявления должны пройти модерацию. Нужно разместить по 4 ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв 10-20 секунд по моему тексту

    $1

    Записать видео отзыв мужской в домашней обстановке. Возраст от 25 лет. Текст предоставлю.В кадре показать 72 тысячи рублей.Быть хорошо одетым. Говорить спокойно, уверенно и не напряженно. Если возникнет необходимость переснять до требуемого результата.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить объявления

    $1

    Разместить объявления на бесплатных досках объявлений. Список досок, а также все данные для размещения объявлений(почту,текст,телефон и т.д.) полностью выдам. От вас требуется зарегистрироваться на досках и разместить на них объявления. Все объявления должны пройти модерацию. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад