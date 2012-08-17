anna220778

Иванова Анна Викторовна
Год рождения: 1978
Местонахождение: г. Владивосток
Сотовый телефон: 8-902-058-64-28
Образование:
2002 – 2008 Дальневосточный Государственный Университет
Восточный институт
Факультет китаеведения
специальность «Востоковедение
квалификация «Востоковед – филолог.
Переводчик китайского языка. Переводчик английского языка».
Основные дисциплины: китайский язык, английский язык.
Средний балл (диплом): 4.2
Дополнительное образование:
1994 – 1998 Владивостокский музыкальный колледж
Январь-март 2006 Языковые курсы по английскому языку в English First
Июль-август 2006 Языковая стажировка в Китае (Цзилиньский университет г. Чанчунь)
Июль-август 2007 Языковая стажировка в Китае (Цзилиньский университет г. Чанчунь)
Опыт работы:
сентябрь – декабрь 2004
«Владивостокское бюро путешествий». Помощник менеджера.
Должностные обязанности:
• Письменный перевод с китайского языка экскурсионных программ;
• Оформление туристской документации;
• Планирование и составление программы туров;
• Составление экскурсионных программ.
март – декабрь 2005
ООО «ПроцветМир». Переводчик китайского языка.
Должностные обязанности:
• Письменные переводы инструкций и текстов технического назначения с/на китайский язык.
декабрь 2005 – июнь 2006
Частная школа иностранных языков «Незнайка». Преподаватель китайского языка.
Должностные обязанности:
• Обучение детей школьного возраста китайскому языку и английскому языку;
• Самостоятельная разработка программы обучения, ориентированной на детей младшего и среднего школьного возраста.
декабрь 2006 – февраль 2012
Агентство языковых переводов «Транслит». Переводчик китайского и английского языков.
Должностные обязанности:
• Выполнение в установленные сроки письменного перевода с/на китайский язык (с/на английский язык) научной, технической, общественно-политической, экономической, медицинской и другой специальной литературы, а также нормативно-технической и товаросопроводительной документации (декларации, упаковочные листы, инвойсы), материалы переписки с зарубежными организациями (деловые письма) и т.д.
декабрь 2009 – февраль 2012
Бюро переводов «5-я Линия» (г. Санкт-Петербург). Переводчик китайского и английского языков.
Должностные обязанности:
• Выполнение в установленные сроки письменного перевода с/на китайский язык (с/ на английский язык) технической, медицинской литературы, а также нормативно-технической и товаросопроводительной документации (декларации, упаковочные листы, инвойсы).
декабрь 2009 – февраль 2012
Сеть магазинов «Счастливое Детство» (ИП Лесовский Евгений Викторович).
Переводчик, менеджер по импорту, менеджер по рекламе, менеджер по браку.
Должностные обязанности:
• Ведение деловой переписки на иностранном языке (в основном – английском) с поставщиками детских товаров из Китая, Японии, Польши;
• Организация работы по рекламе, разработка планов рекламных предприятий, контроль над разработкой рекламных макетов, буклетов, листовок и т.д.;
• Работа в программе 1С в конфигурации "Торговля и склад", составление актов, претензий транспортным компаниям, отказов, деловых писем, приказов и т.д.; контроль за выполнением технологий хранения и перемещения товара в магазинах и на складах, работа с актами на списание товара, контроль склада брака, подготовка документов для сдачи брака поставщикам, контроль взаиморасчетов по бракам с поставщиками.
Дополнительная информация:
Уверенный пользователь Windows (2000, XP, 2003 Server, 2008 Server), MS Office (Word, Excel), ICQ, почтовые программы - TheBat, Outlook Express, графические программы (Adobe Photoshop).
Сертификат - 1С - "Автоматизация бухгалтерского учета" конфигурации "Торговля и склад" - 7.7
Личностные качества:
Активность, целеустремленность, дисциплинированность, пунктуальность, желание совершенствовать работу и повышать свой профессиональный уровень.