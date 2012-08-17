anna220778

Иванова Анна Викторовна

Год рождения: 1978

Местонахождение: г. Владивосток

Сотовый телефон: 8-902-058-64-28

[email protected]

Образование:

2002 – 2008 Дальневосточный Государственный Университет

Восточный институт

Факультет китаеведения

специальность «Востоковедение

квалификация «Востоковед – филолог.

Переводчик китайского языка. Переводчик английского языка».

Основные дисциплины: китайский язык, английский язык.

Средний балл (диплом): 4.2

Дополнительное образование:

1994 – 1998 Владивостокский музыкальный колледж

Январь-март 2006 Языковые курсы по английскому языку в English First

Июль-август 2006 Языковая стажировка в Китае (Цзилиньский университет г. Чанчунь)

Июль-август 2007 Языковая стажировка в Китае (Цзилиньский университет г. Чанчунь)

Опыт работы:

сентябрь – декабрь 2004

«Владивостокское бюро путешествий». Помощник менеджера.

Должностные обязанности:

• Письменный перевод с китайского языка экскурсионных программ;

• Оформление туристской документации;

• Планирование и составление программы туров;

• Составление экскурсионных программ.

март – декабрь 2005

ООО «ПроцветМир». Переводчик китайского языка.

Должностные обязанности:

• Письменные переводы инструкций и текстов технического назначения с/на китайский язык.

декабрь 2005 – июнь 2006

Частная школа иностранных языков «Незнайка». Преподаватель китайского языка.

Должностные обязанности:

• Обучение детей школьного возраста китайскому языку и английскому языку;

• Самостоятельная разработка программы обучения, ориентированной на детей младшего и среднего школьного возраста.

декабрь 2006 – февраль 2012

Агентство языковых переводов «Транслит». Переводчик китайского и английского языков.

Должностные обязанности:

• Выполнение в установленные сроки письменного перевода с/на китайский язык (с/на английский язык) научной, технической, общественно-политической, экономической, медицинской и другой специальной литературы, а также нормативно-технической и товаросопроводительной документации (декларации, упаковочные листы, инвойсы), материалы переписки с зарубежными организациями (деловые письма) и т.д.

декабрь 2009 – февраль 2012

Бюро переводов «5-я Линия» (г. Санкт-Петербург). Переводчик китайского и английского языков.

Должностные обязанности:

• Выполнение в установленные сроки письменного перевода с/на китайский язык (с/ на английский язык) технической, медицинской литературы, а также нормативно-технической и товаросопроводительной документации (декларации, упаковочные листы, инвойсы).

декабрь 2009 – февраль 2012

Сеть магазинов «Счастливое Детство» (ИП Лесовский Евгений Викторович).

Переводчик, менеджер по импорту, менеджер по рекламе, менеджер по браку.

Должностные обязанности:

• Ведение деловой переписки на иностранном языке (в основном – английском) с поставщиками детских товаров из Китая, Японии, Польши;

• Организация работы по рекламе, разработка планов рекламных предприятий, контроль над разработкой рекламных макетов, буклетов, листовок и т.д.;

• Работа в программе 1С в конфигурации "Торговля и склад", составление актов, претензий транспортным компаниям, отказов, деловых писем, приказов и т.д.; контроль за выполнением технологий хранения и перемещения товара в магазинах и на складах, работа с актами на списание товара, контроль склада брака, подготовка документов для сдачи брака поставщикам, контроль взаиморасчетов по бракам с поставщиками.

Дополнительная информация:

Уверенный пользователь Windows (2000, XP, 2003 Server, 2008 Server), MS Office (Word, Excel), ICQ, почтовые программы - TheBat, Outlook Express, графические программы (Adobe Photoshop).

Сертификат - 1С - "Автоматизация бухгалтерского учета" конфигурации "Торговля и склад" - 7.7

Личностные качества:

Активность, целеустремленность, дисциплинированность, пунктуальность, желание совершенствовать работу и повышать свой профессиональный уровень.