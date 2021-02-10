О себе

Здравствуйте! Меня зовут Анна Холодова. Родилась и училась в городе Ростов-на-Дону. Я дипломированный преподаватель и переводчик английского языка.

У меня 2 диплома бакалавра – «Переводчик 3 иностранных языков» и «Педагог».

Училась я в Ростовском Государственном Экономическом университете сразу на двух

специальностях.

Во время учёбы, успела получить первый опыт работы. Преподавала в языковой школе

у взрослых групп в 2015 году. Мне это очень нравилось, к тому же обучение было

двухсторонним – я вносила свои знания, они делились своими. Это прекрасное

время и неотъемлемая часть становления меня как педагога.

После окончания института: в 2017 году, я решила пробовать работу заграницей.

В начале года я поехала в Италию, преподавать английский язык и обмениваться

опытом с другими педагогами. Получила драгоценный опыт. Обучение велось строго

на английском языке . У учеников был разный уровень знаний, но мне удалось

уделить внимание каждому и найти правильный подход. Частью обучения было то,

что я рассказывала о своей стране с помощью презентаций , видео и программ. Но,

после занятий ученики всегда радостно подбегали ко мне , задавая вопросы и

интересуясь не только моей страной, но и жизнью в целом.

Школа, где я работала, предоставляла бесплатное обучение итальянскому языку,

чем я с удовольствием воспользовалась. Интересный опыт, так как языка я не

знала совсем и в первый раз столкнулась ,в живую, с такой формой преподавания.

В период с 2017 по 2018 года работала менеджером в своем родном городе.

Следующим этапом стал Китай. Та культура и жизнь, которые удивили меня больше

всего. Трудилась в международной школе английского языка. Преподавала детям от

года до 7 лет.

Опыт был для меня новый и достаточно сложный. Раньше никогда не работала с

такими маленькими ребятами. Они шумные, им нужно много играть и двигаться.

Поэтому теперь в моем педагогическим запасе есть много игр и занятий, чтобы

урок прошел максимально плодотворно и интересно. Освоила работу с родителями,

планами и с ассистентами.

Параллельно работе со студентами, я вела письменную переводческую деятельность. Работала над переводами философских текстов, кулинарных идей, а

так же устным переводчиком в г. Пекин (Китай).

Я очень коммуникабельна, быстро усваиваю и запоминаю материал. Опыт живого

общения на английском языке - огромны, после опыта работы заграницей. Считаю,

что учиться человек обязан всю свою жизнь и делаю это. Будь то курсы по макияжу

или компьютерная грамотность.

Мне не страшно ехать одной в заграницу. Мне не страшно знакомиться и общаться с

новыми людьми, ведь никогда не знаешь, где поможешь ты им , а они тебе. Поэтому

все контакты моих коллег и друзей я бережно храню у себя в телефоне.

На данный момент проживаю на острове Кипр, веду блог, преподаю английский язык. Полностью готова посвятить себя работе и надеюсь моя кандидатура вас заинтересовала.