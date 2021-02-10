Здравствуйте! Меня зовут Анна Холодова. Родилась и училась в городе Ростов-на-Дону. Я дипломированный преподаватель и переводчик английского языка.
У меня 2 диплома бакалавра – «Переводчик 3 иностранных языков» и «Педагог».
Училась я в Ростовском Государственном Экономическом университете сразу на двух
специальностях.
Во время учёбы, успела получить первый опыт работы. Преподавала в языковой школе
у взрослых групп в 2015 году. Мне это очень нравилось, к тому же обучение было
двухсторонним – я вносила свои знания, они делились своими. Это прекрасное
время и неотъемлемая часть становления меня как педагога.
После окончания института: в 2017 году, я решила пробовать работу заграницей.
В начале года я поехала в Италию, преподавать английский язык и обмениваться
опытом с другими педагогами. Получила драгоценный опыт. Обучение велось строго
на английском языке . У учеников был разный уровень знаний, но мне удалось
уделить внимание каждому и найти правильный подход. Частью обучения было то,
что я рассказывала о своей стране с помощью презентаций , видео и программ. Но,
после занятий ученики всегда радостно подбегали ко мне , задавая вопросы и
интересуясь не только моей страной, но и жизнью в целом.
Школа, где я работала, предоставляла бесплатное обучение итальянскому языку,
чем я с удовольствием воспользовалась. Интересный опыт, так как языка я не
знала совсем и в первый раз столкнулась ,в живую, с такой формой преподавания.
В период с 2017 по 2018 года работала менеджером в своем родном городе.
Следующим этапом стал Китай. Та культура и жизнь, которые удивили меня больше
всего. Трудилась в международной школе английского языка. Преподавала детям от
года до 7 лет.
Опыт был для меня новый и достаточно сложный. Раньше никогда не работала с
такими маленькими ребятами. Они шумные, им нужно много играть и двигаться.
Поэтому теперь в моем педагогическим запасе есть много игр и занятий, чтобы
урок прошел максимально плодотворно и интересно. Освоила работу с родителями,
планами и с ассистентами.
Параллельно работе со студентами, я вела письменную переводческую деятельность. Работала над переводами философских текстов, кулинарных идей, а
так же устным переводчиком в г. Пекин (Китай).
Я очень коммуникабельна, быстро усваиваю и запоминаю материал. Опыт живого
общения на английском языке - огромны, после опыта работы заграницей. Считаю,
что учиться человек обязан всю свою жизнь и делаю это. Будь то курсы по макияжу
или компьютерная грамотность.
Мне не страшно ехать одной в заграницу. Мне не страшно знакомиться и общаться с
новыми людьми, ведь никогда не знаешь, где поможешь ты им , а они тебе. Поэтому
все контакты моих коллег и друзей я бережно храню у себя в телефоне.
На данный момент проживаю на острове Кипр, веду блог, преподаю английский язык. Полностью готова посвятить себя работе и надеюсь моя кандидатура вас заинтересовала.