Decide - (от лат. dēcīdere - "отрезать"). Когда все остальные варианты исчезают.
Дизайн сайтов на Tilda.
Понятное ТЗ. Четкие сроки. Первые 2 правки бесплатные, дальше - 5000.
Минималистичный дизайн + необходимо знать ваши пожелания, которые создадут вектор для работы.
Работа с zero блоками.
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Создание лендинга с нуля - 40 000 руб
Создание многостраничного сайта - 100 000 руб
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*перевод сайта рус-англ, англ-рус - 20 000 руб
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