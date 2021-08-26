Decide - (от лат. dēcīdere - "отрезать"). Когда все остальные варианты исчезают.

Дизайн сайтов на Tilda.

Понятное ТЗ. Четкие сроки. Первые 2 правки бесплатные, дальше - 5000.

Минималистичный дизайн + необходимо знать ваши пожелания, которые создадут вектор для работы.

Работа с zero блоками.

Предоплата - 20%.

Создание лендинга с нуля - 40 000 руб

Создание многостраничного сайта - 100 000 руб

Создание онлайн-магазина - 300 000 руб

*перевод сайта рус-англ, англ-рус - 20 000 руб

* помощь с qa (стек python/robot framework/selenium)- 30 000 руб

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