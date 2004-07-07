Профессиональные письменные переводы и редактирование текстов. Коппирайтинг и рерайтинг.

•Перевод:

Профессиональные письменные переводы текстов любой сложности, включая специализированные инструкции и аннотации. Коррекция украинских, русских, английских и немецких текстов. Отличное владение украинского, русского, английского и немецкого языков (хорошая грамматика).

•Коппирайтинг, рерайтинг:

Пишу интересные, читабельные тексты на различную тематику.

Также занимаюсь редактированием текстов на различную тематику.