anna_2304

Анна Коваленко anna_2304

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональные письменные переводы и редактирование текстов. Коппирайтинг и рерайтинг.

•Перевод:

Профессиональные письменные переводы текстов любой сложности, включая специализированные инструкции и аннотации. Коррекция украинских, русских, английских и немецких текстов. Отличное владение украинского, русского, английского и немецкого языков (хорошая грамматика).

•Коппирайтинг, рерайтинг:

Пишу интересные, читабельные тексты на различную тематику. 

Также занимаюсь редактированием текстов на различную тематику. 