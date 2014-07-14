Аналитика (отчеты), отчетность, тестирование, координатор
Опыт работы в качестве удаленного сотрудника - 3 года
Опыт работы в качестве руководителя (5 человек)- 7 месяцев
Основные навыки:
- опыт подготовки аналитической отчетности: исследования рынка, анализ ценообразования, анализ конкурентной среды и т.д.;
опыт работы с пользовательской документацией по проектам IT: тест-планы, чек-листы, кейсы, описания модулей;
владение разноплановыми видами тестирования: функциональное, автотесты, стрессовое, нагрузочное, тестирование скорости работы приложений;
опыт работы как с веб-приложениями, так и со сложными десктоп ERP-системами;
опыт тестирования клиент-серверных версий
CRM QuickSales
Selenium IDE, TestComplete
NetLimiter
LotusNotes
Redmine, MS Visual Studio (Team Foundation Server)
Опыт работы с системами веб-аналитики: Яндект.Метрика, Вебвизор, Google
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