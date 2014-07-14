anna_666

Анна anna_666

 
36 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Аналитика (отчеты), отчетность, тестирование, координатор

Опыт работы в качестве удаленного сотрудника - 3 года

Опыт работы в качестве руководителя (5 человек)- 7 месяцев

Основные навыки:

    опыт подготовки аналитической отчетности: исследования рынка, анализ ценообразования, анализ конкурентной среды и т.д.;

    опыт работы с пользовательской документацией по проектам IT: тест-планы, чек-листы, кейсы, описания модулей;

    владение разноплановыми видами тестирования: функциональное, автотесты, стрессовое, нагрузочное, тестирование скорости работы приложений;

    опыт работы как с веб-приложениями, так и со сложными десктоп ERP-системами;

    опыт тестирования клиент-серверных версий

Знание ПО:

CRM QuickSales

Selenium IDE, TestComplete

NetLimiter

LotusNotes

Redmine, MS Visual Studio (Team Foundation Server)

Опыт работы с системами веб-аналитики: Яндект.Метрика, Вебвизор, Google

Analytics

RedmineSelenium