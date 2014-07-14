Аналитика (отчеты), отчетность, тестирование, координатор

Опыт работы в качестве удаленного сотрудника - 3 года

Опыт работы в качестве руководителя (5 человек)- 7 месяцев

Основные навыки:

опыт работы с пользовательской документацией по проектам IT: тест-планы, чек-листы, кейсы, описания модулей;

владение разноплановыми видами тестирования: функциональное, автотесты, стрессовое, нагрузочное, тестирование скорости работы приложений;

опыт работы как с веб-приложениями, так и со сложными десктоп ERP-системами;

опыт тестирования клиент-серверных версий