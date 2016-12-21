Основная специализация: верстка различных проектов от корпоративных сайтов и интернет-магазинов до посадочных страниц.

Ключевые навыки и стек технологий:

HTML, CSS, JS (+jQuery);

Валидная, кроссбраузерная верстка ;

Фиксированная, резиновая и адаптивная верстка;

Верстка точно по макету (pixel perfect);

Методология БЭМ;

Чистая верстака с "нуля" , без использования фреймворков;

SASS (SCSS);

Grunt;

SVG;

Bootstrap

Вёрстка из PSD;