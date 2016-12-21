Основная специализация: верстка различных проектов от корпоративных сайтов и интернет-магазинов до посадочных страниц.
Ключевые навыки и стек технологий:
- HTML, CSS, JS (+jQuery);
- Валидная, кроссбраузерная верстка ;
- Фиксированная, резиновая и адаптивная верстка;
- Верстка точно по макету (pixel perfect);
- Методология БЭМ;
- Чистая верстака с "нуля" , без использования фреймворков;
- SASS (SCSS);
- Grunt;
- SVG;
- Bootstrap
- Вёрстка из PSD;
- Самоорганизованность;
- Ответственный подход к делу;
- Самообучаемость;
- Ответственность за результат.
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Портфолио
- Верстка Landing Page воздушные шары "Sharostov"1661 просмотр