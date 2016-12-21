anna_Karyakina

Анна anna_Karyakina

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Основная специализация: верстка различных проектов от корпоративных сайтов и интернет-магазинов до посадочных страниц.

Ключевые навыки и стек технологий:

  • HTML, CSS, JS (+jQuery);
  • Валидная, кроссбраузерная верстка ;
  • Фиксированная, резиновая и адаптивная верстка;
  • Верстка точно по макету (pixel perfect);
  • Методология БЭМ;
  • Чистая верстака с "нуля" ,  без использования фреймворков;
  • SASS (SCSS);
  • Grunt;
  • SVG;
  • Bootstrap
  • Вёрстка из PSD;
Личностные качества:

  • Самоорганизованность;
  • Ответственный подход к делу;
  • Самообучаемость;
  • Ответственность за результат.

Портфолио