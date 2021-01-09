anna_aderkas

Анна anna_aderkas

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер

Ф.И.О.: Адеркас Анна Сергеевна

Личная информация

Город проживания: Светловодск

Образование: Высшее

Дата рождения: 27 октября 1995 г.

Пол: женский

Семейное положение: не замужем

Гражданство: Украина

Образование

Учебное заведение: Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченка

Дата окончания: 2018 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Искусство

Специальность: Учитель изобразительного искусства

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки

Английский: Базовый

Дополнительная информация

Компьютерные навыки:

MS Windows Xp/7/8/10, MS Word, MS Excel, MS Publisher, MS PowerPoint, Adobe illustrator, Corel Draw.

Портфолио