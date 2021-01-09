Контент-менеджер
Ф.И.О.: Адеркас Анна Сергеевна
Личная информация
Город проживания: Светловодск
Образование: Высшее
Дата рождения: 27 октября 1995 г.
Пол: женский
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Украина
Образование
Учебное заведение: Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченка
Дата окончания: 2018 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Искусство
Специальность: Учитель изобразительного искусства
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки
Английский: Базовый
Дополнительная информация
Компьютерные навыки:
MS Windows Xp/7/8/10, MS Word, MS Excel, MS Publisher, MS PowerPoint, Adobe illustrator, Corel Draw.
Портфолио
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