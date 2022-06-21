anna_agate

Настрою рекламу в Meta(FB) точно в яблочко, которая принесёт вам $. Сайты в Tilda/Taplink c цепляющим дизайном

НЕМНОЖКО ОБО МНЕ:

Привет, меня зовут Анна - идейный таргетолог и UI/UX дизайнер с аналитическим складом ума и любовью к творчеству.

ЧЕМ МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНА ВАМ:

Помогу настроить рекламу в Insta, приведу клиентов/подписчиков. Создам кликабельные креативы. Создам сайт-лендинг с интуитивно понятным при этом цепляющим индивидуальным дизайном в конструкторах (дизайн делаю в FIGMA). Погружаюсь в Ваш бизнес как в свой.

СОТРУДНИЧЕСТВО:

1. Знакомимся с помощью небольшой анкеты (бриф)

2. Бесплатная консультация: при необходимости задаю дополнительные вопросы, а так же отвечаю на ваши, ставим цели, согласовываем план работы. Консультация может проходить как: переписка, онлайн созвон, личная встреча (если Вы с Минска)

Не даю нереалистичных обещаний!

3. Оплата

Ведение таргетированной рекламы 50-250$/месяц (зависИт от ниши)

Создание сайта taplink 50$ / tilda 100-200$/ Доработки БЕСПЛАТНО!

БУДУ РАДА ПРОДУКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!