anna_agate

НЕМНОЖКО ОБО МНЕ:
Привет, меня зовут Анна - идейный таргетолог и UI/UX дизайнер с аналитическим складом ума и любовью к творчеству.
ЧЕМ МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНА ВАМ:
Помогу настроить рекламу в Insta, приведу клиентов/подписчиков. Создам кликабельные креативы. Создам сайт-лендинг с интуитивно понятным при этом цепляющим индивидуальным дизайном в конструкторах (дизайн делаю в FIGMA). Погружаюсь в Ваш бизнес как в свой.
СОТРУДНИЧЕСТВО:
1. Знакомимся с помощью небольшой анкеты (бриф)
2. Бесплатная консультация: при необходимости задаю дополнительные вопросы, а так же отвечаю на ваши, ставим цели, согласовываем план работы. Консультация может проходить как: переписка, онлайн созвон, личная встреча (если Вы с Минска)
Не даю нереалистичных обещаний!
3. Оплата
Ведение таргетированной рекламы 50-250$/месяц (зависИт от ниши)
Создание сайта taplink 50$ / tilda 100-200$/ Доработки БЕСПЛАТНО!
БУДУ РАДА ПРОДУКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!