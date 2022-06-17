anna_aleksandro

Только качественно, и в срок. Моя цель-предоставить лучшую услугу на рынке!
100% гарантия на выполненную работу.
Связь:
- Gmail- [email protected]
- Номер телефона- 0678565311
-всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков
-не беру предоплату
Обучалась. Много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер.
Со мной удобно работать и мне важно чтоб клиент остался доволен!
Если я оставила заявку к Вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него свое аремя и силы.