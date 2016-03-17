Написание SEO оптимизированных текстов для сайта https://conceptplus.com.ua Даем вводную информацию - ключи Объем работы: минимум 30 текстов каждый объемом на 1000-1500 знаков) Указывайте стоимость за 1 текст объемом 1000 знаков. Обязательное условие участия в тендере - написание пробного текста ...
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Есть действующий сайт, необходимо: · закрепить (шапку) верхнее горизонтальное меню (для всех стр сайта) · изменить внешний вид шапки,сделать аналогично имеющейся картинки · убрать вертикальное меню (для всех стр сайта) · на всех стр в разделе "Полиграфия" -заменить слайдер, наполнить новыми фото, разместитьновое ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим редизайн сайта созданного на WordPress [url=http://conceptplus.com.ua/]http://conceptplus.com.ua[/url] Основная задача – создать новый дизайн сайта. Сайт необходимо «оживить», сделать стильным, красочным и современным. Сделать его резиновым. Сформировать образ компании, как надежного исполнителя и производителя рекламной продукции с большим ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад