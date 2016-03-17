Есть действующий сайт, необходимо: · закрепить (шапку) верхнее горизонтальное меню (для всех стр сайта) · изменить внешний вид шапки,сделать аналогично имеющейся картинки · убрать вертикальное меню (для всех стр сайта) · на всех стр в разделе "Полиграфия" -заменить слайдер, наполнить новыми фото, разместитьновое ...