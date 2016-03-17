anna_amk

Анна anna_amk

 
40 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO копирайтинг

    Написание SEO оптимизированных текстов для сайта https://conceptplus.com.ua Даем вводную информацию - ключи Объем работы: минимум 30 текстов каждый объемом на 1000-1500 знаков) Указывайте стоимость за 1 текст объемом 1000 знаков. Обязательное условие участия в тендере -  написание пробного текста ...

    Тексты для сайтаSEO-копирайтинг
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки по сайту сделанному на WordPress

    Есть действующий сайт, необходимо: ·        закрепить (шапку) верхнее горизонтальное меню (для всех стр сайта) ·        изменить внешний вид шапки,сделать аналогично имеющейся картинки ·        убрать вертикальное меню (для всех стр сайта) ·        на всех стр в разделе "Полиграфия" -заменить слайдер, наполнить новыми фото, разместитьновое ...

    WordPressПравки на сайт
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходим редизайн сайта созданного на WordPress

    Необходим редизайн сайта созданного на WordPress    [url=http://conceptplus.com.ua/]http://conceptplus.com.ua[/url] Основная задача – создать новый дизайн сайта. Сайт необходимо «оживить», сделать стильным, красочным и современным. Сделать его резиновым. Сформировать образ компании, как надежного исполнителя и производителя рекламной продукции с большим ...

    WordPressДизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад