Образование:
сент. 1995 - июнь 2000
Московский Педагогический Государственный Университет им. В.И.Ленина
Факультет: Иностранных языков.
Специальность: Лингвистика и межкультурная коммуникация.
Диплом с отличием.
Дополнительное образование: Дизайнер, Бухгалтер
Профессиональный опыт:
апрель 2008 - наст.время
ООО "ТФ Планета ОПС"
Производство и продажа противопожарного оборудования
Зам.ген. директора по финансовому менеджменту / Главный бухгалтер
- ведение бухгалтерского и налогового учета (ОСНО)
- своевременное составление и сдача налоговой, бухгалтерской отчетности, отчетов
в ФСС и ПФР
- подготовка отчетов о доходах и расходах компании
- взаимодействие с налоговыми и проверяющими органами
- расчеты с поставщиками и покупателями
- учет ОС, ТМЦ, затрат на производство, реализации продукции, оказания услуг
- банк, касса, книга покупок и книга продаж
- полное ведение участков заработной платы, больничных и отпусков
- кадровый учет
ноябрь 2003 - ноябрь 2007
ООО "Ферлаг Дасхефер"
Издательство профессиональной литературы
Продакт-менеджер
- анализ продвижения продукции на рынке
- ведение переговоров с авторами, типографиями, дизайнерами,
- документооборот, совещания, отчеты руководителю - на немецком языке
- планирование бюджета издания
- подготовка рекламной продукции (продвижение продукции издательства)
- анализ продукции конкурентов
сентябрь 2000 - июль 2003
ИД "МАРТ"
Издательство учебной литературы для школ и ВУЗов
Ведущий редактор
- организация и контроль работы авторов, иллюстраторов, верстальщиков, корректоров
- контроль сроков и качества выполнения заказов в типографии
- организация записи звуковых носителей (диски к учебникам)
- написание аннотаций и сопроводительных текстов
- организания выставок,
- проведение семинаров по продукции издательства
Профессиональные навыки:
Знание редакционных и производственных процессов издания печатной продукции,
знание всех участков бухгалтерского учета, ведение деловой переписки, опыт планирования,
Microsoft Word‚ Excel‚ Internet — опытный пользователь,
1С-Предприятие7.7, "Такском", "Клиент-Банк", справочно-правовые системы,
имею навыки работы в Adobe Photoshop,
Дополнительные сведения:
Инициативность, коммуникабельность, аналитические и организаторские способности,
открыта новому, готова и люблю учиться.
Знания языков: немецкий, английский