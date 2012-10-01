anna_bc

Анна anna_bc

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование:

сент. 1995 - июнь 2000

Московский Педагогический Государственный Университет им. В.И.Ленина

Факультет: Иностранных языков.

Специальность: Лингвистика и межкультурная коммуникация.

Диплом с отличием.

Дополнительное образование: Дизайнер, Бухгалтер

Профессиональный опыт:

апрель 2008 - наст.время

ООО "ТФ Планета ОПС"

Производство и продажа противопожарного оборудования

Зам.ген. директора по финансовому менеджменту / Главный бухгалтер

- ведение бухгалтерского и налогового учета (ОСНО)

- своевременное составление и сдача налоговой, бухгалтерской отчетности, отчетов

в ФСС и ПФР

- подготовка отчетов о доходах и расходах компании

- взаимодействие с налоговыми и проверяющими органами

- расчеты с поставщиками и покупателями

- учет ОС, ТМЦ, затрат на производство, реализации продукции, оказания услуг

- банк, касса, книга покупок и книга продаж

- полное ведение участков заработной платы, больничных и отпусков

- кадровый учет

ноябрь 2003 - ноябрь 2007

ООО "Ферлаг Дасхефер"

Издательство профессиональной литературы

Продакт-менеджер

- анализ продвижения продукции на рынке

- ведение переговоров с авторами, типографиями, дизайнерами,

- документооборот, совещания, отчеты руководителю - на немецком языке

- планирование бюджета издания

- подготовка рекламной продукции (продвижение продукции издательства)

- анализ продукции конкурентов

сентябрь 2000 - июль 2003

ИД "МАРТ"

Издательство учебной литературы для школ и ВУЗов

Ведущий редактор

- организация и контроль работы авторов, иллюстраторов, верстальщиков, корректоров

- контроль сроков и качества выполнения заказов в типографии

- организация записи звуковых носителей (диски к учебникам)

- написание аннотаций и сопроводительных текстов

- организания выставок,

- проведение семинаров по продукции издательства

Профессиональные навыки:

Знание редакционных и производственных процессов издания печатной продукции,

знание всех участков бухгалтерского учета, ведение деловой переписки, опыт планирования,

Microsoft Word‚ Excel‚ Internet — опытный пользователь,

1С-Предприятие7.7, "Такском", "Клиент-Банк", справочно-правовые системы,

имею навыки работы в Adobe Photoshop,

Дополнительные сведения:

Инициативность, коммуникабельность, аналитические и организаторские способности,

открыта новому, готова и люблю учиться.

Знания языков: немецкий, английский

Photoshop