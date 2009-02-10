anna_bykva

Услуги:
- перевод, редактирование, контрольные работы по ин. яз., набор текста и т.п.;
- менеджмент проектов.
Языки:
- русский и украинский – родные;
- английский – свободный;
- немецкий – высокий уровень.
Тематика: экономика, бизнес, финансы, банковское дело, страхование, право, менеджмент, маркетинг, PR, педагогика, филология, художественный перевод и др.
Объем работы в день: до 15 страниц (1 стр. = 1800 знаков с пробелами).
Знание ПК:
- опытный пользователь;
- программы: Trados, Multiterm, MS Office, Adobe Photoshop CS-3 и другие;
Образование:
- специализированная школа с углубленным изучением английского и немецкого языков;
- Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова (магистр филологии английского и немецкого языков)
Опыт работы:
- с 2007 - переводы, редактирование и т.п.;
- с 2007 - преподавание делового английского для корпоративных клиентов (IT, Marketing, Business and Commerce, Engineering, Tourism and Catering;
- с 2005 по 2008 - руководитель группы обслуживания пользователей в ГП "АИРЖ".
Прием платежей: WebMoney, Контакт, Анелик, Юнистрим, Western Union, почтовый перевод, перевод на банковскую карту, наличные. Другие способы оговариваются.
Анна Бедина,
менеджер Интернет-агентства лингвистических услуг "Буква".