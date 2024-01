anna_bykva

Услуги:

- перевод, редактирование, контрольные работы по ин. яз., набор текста и т.п.;

- менеджмент проектов.

Языки:

- русский и украинский – родные;

- английский – свободный;

- немецкий – высокий уровень.

Тематика: экономика, бизнес, финансы, банковское дело, страхование, право, менеджмент, маркетинг, PR, педагогика, филология, художественный перевод и др.

Объем работы в день: до 15 страниц (1 стр. = 1800 знаков с пробелами).

Знание ПК:

- опытный пользователь;

- программы: Trados, Multiterm, MS Office, Adobe Photoshop CS-3 и другие;

Образование:

- специализированная школа с углубленным изучением английского и немецкого языков;

- Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова (магистр филологии английского и немецкого языков)

Опыт работы:

- с 2007 - переводы, редактирование и т.п.;

- с 2007 - преподавание делового английского для корпоративных клиентов (IT, Marketing, Business and Commerce, Engineering, Tourism and Catering;

- с 2005 по 2008 - руководитель группы обслуживания пользователей в ГП "АИРЖ".

Прием платежей: WebMoney, Контакт, Анелик, Юнистрим, Western Union, почтовый перевод, перевод на банковскую карту, наличные. Другие способы оговариваются.

Анна Бедина,

менеджер Интернет-агентства лингвистических услуг "Буква".