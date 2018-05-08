anna_chemagina

Здравствуйте!
Меня зовут Анна Чемагина. Я являюсь специалистом по контекстной рекламе.
Основное направление деятельности:
Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google AdWords.
Чем я могу вам помочь:
- Настроить Яндекс Директ и Google Adwords (настройка и ведение контекстной рекламы);
- Собрать и проанализировать ключевые фразы, с последующим разделением на группы;
- Минимизировать ваши расходы на РК путем снижения цены на клики;
- Уже с первых дней работы увеличить поток Ваших потенциальных клиентов.
Почему выгодно работать со мной?
- Работаю с любым рекламным бюджетом;
- Индивидуальный подход к созданию рекламных кампаний. Без шаблонов;
- Не получаю от Яндекса % от ваших затрат;
- Всегда открыта к диалогу и предпочитаю сохранять полную прозрачность работы для нанимателя;
- работаю исключительно на результат и заранее сообщу, есть ли смысл подключать тот или иной канал привлечения и будет он работать или нет.
Организационные моменты:
- На связи 7 дней в неделю. Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко с Вами сможем выйти на контакт.
- Срок настройки рекламы в среднем – 5 рабочих дней.
Для связи со мной:
WhatsApp: +7 908 630 66 77
Email: [email protected]