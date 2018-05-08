anna_chemagina

Специалист по контекстной рекламе

Здравствуйте!

Меня зовут Анна Чемагина. Я являюсь специалистом по контекстной рекламе.

Основное направление деятельности:

Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google AdWords.

Чем я могу вам помочь:

- Настроить Яндекс Директ и Google Adwords (настройка и ведение контекстной рекламы);

- Собрать и проанализировать ключевые фразы, с последующим разделением на группы;

- Минимизировать ваши расходы на РК путем снижения цены на клики;

- Уже с первых дней работы увеличить поток Ваших потенциальных клиентов.

Почему выгодно работать со мной?

- Работаю с любым рекламным бюджетом;

- Индивидуальный подход к созданию рекламных кампаний. Без шаблонов;

- Не получаю от Яндекса % от ваших затрат;

- Всегда открыта к диалогу и предпочитаю сохранять полную прозрачность работы для нанимателя;

- работаю исключительно на результат и заранее сообщу, есть ли смысл подключать тот или иной канал привлечения и будет он работать или нет.

Организационные моменты:

- На связи 7 дней в неделю. Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко с Вами сможем выйти на контакт.

- Срок настройки рекламы в среднем – 5 рабочих дней.

Для связи со мной:

WhatsApp: +7 908 630 66 77

Email: [email protected]