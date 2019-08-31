anna_chernega

Graphic designer
Графический дизайнер
С более чем 2-х летним опытом в графическом дизайне.
Мои навыки:
✔️ создание логотипов
✔️ веб-баннеры
✔️цветовая коррекция
✔️ подготовка дизайна рекламной полиграфической продукции
✔️ создание брошюр, листовок, буклетов, визиток, бланков, конвертов, календарей editing редактирование фотографий
✔️ дизайн баннеров
✔️дизайн футболок
Я гарантирую:
- внимание к деталям
- соблюдение сроков
- креативность и изобретательность
- наилучшим образом выполним ваш проект
С нетерпением жду сотрудничества с Вами, Анна.