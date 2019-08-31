anna_chernega

Graphic designer

Графический дизайнер

С более чем 2-х летним опытом в графическом дизайне.

Мои навыки:

✔️ создание логотипов

✔️ веб-баннеры

✔️цветовая коррекция

✔️ подготовка дизайна рекламной полиграфической продукции

✔️ создание брошюр, листовок, буклетов, визиток, бланков, конвертов, календарей editing редактирование фотографий

✔️ дизайн баннеров

✔️дизайн футболок

Я гарантирую:

- внимание к деталям

- соблюдение сроков

- креативность и изобретательность

- наилучшим образом выполним ваш проект

С нетерпением жду сотрудничества с Вами, Анна.