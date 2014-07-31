anna_chufistova

письменный перевод текстов любой тематики, английский, японский, корейский

Испанский — начальный

Английский — средний, профессиональная терминология

Японский — средний, профессиональная терминология

Корейский — средний, профессиональная терминология

Профессиональные навыки:

• Английский язык (свободная речь, бизнес английский, политическая терминология)

• Японский язык (экономический японский, сертификат JLPT 2013 уровень N2 , сертификат Фонда международного обмена префектуры Исикава, Япония о прохождении стажировки)

• Корейский язык (уровень B2, сертификат TOPIK 2014 уровень 4(средний-высший))

• Испанский язык (уровень А1)

Письменный или устный последовательный перевод текстов официально-делового и публицистического характера, навыки редактирования, грамотная устная и письменная речь. Большой опыт общения с иностранцами (американский вариант английского, японский, корейский), 3 месяца home-stay в японской семье, обучение в японской языковой школе.

Владение компьютером (Word, Excel, Power Point, Internet, Photoshop)

Личные качества

• Внимательность и щепетильность в работе

• Желание и стремление научиться новому, направленность в достижении результата

• Чувство ответственности, способность к быстрому принятию решения в сложных ситуациях

• Инициативность

• Творческий подход к работе

• Без вредных привычек