anna_chufistova

Анна Чуфистова anna_chufistovaanna_chufistova
Испанский — начальный
Английский — средний, профессиональная терминология
Японский — средний, профессиональная терминология
Корейский — средний, профессиональная терминология
Профессиональные навыки:
• Английский язык (свободная речь, бизнес английский, политическая терминология)
• Японский язык (экономический японский, сертификат JLPT 2013 уровень N2 , сертификат Фонда международного обмена префектуры Исикава, Япония о прохождении стажировки)
• Корейский язык (уровень B2, сертификат TOPIK 2014 уровень 4(средний-высший))
• Испанский язык (уровень А1)
Письменный или устный последовательный перевод текстов официально-делового и публицистического характера, навыки редактирования, грамотная устная и письменная речь. Большой опыт общения с иностранцами (американский вариант английского, японский, корейский), 3 месяца home-stay в японской семье, обучение в японской языковой школе.
Владение компьютером (Word, Excel, Power Point, Internet, Photoshop)
Личные качества
• Внимательность и щепетильность в работе
• Желание и стремление научиться новому, направленность в достижении результата
• Чувство ответственности, способность к быстрому принятию решения в сложных ситуациях
• Инициативность
• Творческий подход к работе
• Без вредных привычек