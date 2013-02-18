anna_guseva

редактирование, корректура текста
Образование: 1. ИГПИ им. П.П. Ершова, специальность - учитель русского языка и литературы
2. Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - бакалавр юриспруденции
Опыт редактирования, корректуры текстов, опыт написания научных статей по филологии (училась в аспирантуре)
Опыта работы в сети нет.
Работаю юристом, редактированию могу посвящать 2-3 часа в день+ выходные
стоимость: 1000 зн. б/п - 10 руб.
Грамотность, пунктуальность гарантирую
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