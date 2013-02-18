anna_guseva

Анна anna_guseva

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
редактирование, корректура текста

Образование: 1. ИГПИ им. П.П. Ершова, специальность - учитель русского языка и литературы

2. Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - бакалавр юриспруденции

Опыт редактирования, корректуры текстов, опыт написания научных статей по филологии (училась в аспирантуре)

Опыта работы в сети нет.

Работаю юристом, редактированию могу посвящать 2-3 часа в день+ выходные

стоимость: 1000 зн. б/п - 10 руб.

Грамотность, пунктуальность гарантирую