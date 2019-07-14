anna_hmurenko

Предлагаю свои услуги по написанию контента по вашему ТЗ. Креативно. Вовремя.
В копирайтинге более 15-и лет.
Вам выгодно сотрудничать со мной потому что:
🎯я универсальна (SEO-тексты, информационные статьи для блогов, обзорные статьи, инструкции, рецензии, посты в соцсетях, повышаю уникальность текстов );
🎯строго выполняю ТЗ;
🎯железно соблюдаю дедлайны;
🎯 подхожу к тексту индивидуально и креативно;
🎯я всегда на связи.
Пишу на русском и украинском языках.
В работе использую сервисы Текст.ру, Адвего, Главред.
Уникальность моих текстов 100%, за исключением текстов с большим количеством спецтерминов.
Работаю быстро!
За все подряд НЕ берусь)