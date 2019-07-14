anna_hmurenko

Предлагаю свои услуги по написанию контента по вашему ТЗ. Креативно. Вовремя.

В копирайтинге более 15-и лет.

Вам выгодно сотрудничать со мной потому что:

🎯я универсальна (SEO-тексты, информационные статьи для блогов, обзорные статьи, инструкции, рецензии, посты в соцсетях, повышаю уникальность текстов );

🎯строго выполняю ТЗ;

🎯железно соблюдаю дедлайны;

🎯 подхожу к тексту индивидуально и креативно;

🎯я всегда на связи.

Пишу на русском и украинском языках.

В работе использую сервисы Текст.ру, Адвего, Главред.

Уникальность моих текстов 100%, за исключением текстов с большим количеством спецтерминов.

Работаю быстро!

За все подряд НЕ берусь)