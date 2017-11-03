anna_kantelinen

Анна Бурученко anna_kantelinenanna_kantelinen
30 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, набор текстов, написание статей различной тематики, публицистика, перевод, стихотворения, художественная проза проза
Добрый день, меня зовут Анна. По специальности я журналист (закончила РГУ им. Косыгина). Занимаюсь переводами с английского языка на русский, написанием статей различной тематики (искусство, культура, путешествия, психология, публицистический формат, новостные жанры), рерайтингом, набором текста с аудио и печатных носителей, расшифровываю интервью. Также пишу стихотворения, художественную прозу (рассказы, повести, сказки). Работу выполняю с душой и в максимально короткие сроки. Учитываю все пожелания покупателя, согласовываю с ним спорные моменты. Всегда рада сотрудничеству! С уважением!
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