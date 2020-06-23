anna_olegovna_m

Анна anna_olegovna_m

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн и фотография. Красиво и качественно.

Здравствуйте! Работаю в сфере графического дизайна из-за денег, занимаюсь фотографией по-любви, и со временем поняла, что дизайн греет душу, а фотография приносит доход. 

Занимаюсь тем, что получается лучше всего, поэтому делаю всё качественно и красиво. 

Мои контакты:

+7 911 916 99 21

 [email protected]

Связывайтесь, пишите, звоните - всё обсудим) 

Вы можете связаться со мной по WhatsUpp, Viber / в сообщении/ в чате веблансера

При обсуждении работы можно созвониться по Skype или по телефону.

Что я могу вам предложить:

Редактирование фотографий

  • Ретушь и обработка (цветокоррекция, тонирование)
  • Художественная обработка фото
  • Обтравка изображений любой сложности (обрезка по контуру и перемещение на белый фон)
  • Монтаж фото, замена фона и коллажирование
  • Замена цвета отдельных элементов, удаление ненужных деталей, пластика.
Фотосъемка

  • Студийное фото (работа с одной и несколькими моделями, семейная съемка)
  • Love story
  • Фуд-фото
  • Выездная фотосъемка (на локации)
  • Репортажное фото
  • Предметная съемка
Дизайн

  • Баннеры для соцсетей
  • Работа с вектором (перерисовка из растровых изобр. в вектор, отрисовка с нуля)
  • Создание презентаций
  • Инфографика
  • Создание логотипов
  • Работа с полиграфической продукцией (визитки, листовки, баннеры, растяжки, афиши)
Уверенное владение графическими редакторами: Adobe InDesighn, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom.

По желанию вышлю полное портфолио с интересующими работами.  