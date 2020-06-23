anna_olegovna_m

Дизайн и фотография. Красиво и качественно.
Здравствуйте! Работаю в сфере графического дизайна из-за денег, занимаюсь фотографией по-любви, и со временем поняла, что дизайн греет душу, а фотография приносит доход.
Занимаюсь тем, что получается лучше всего, поэтому делаю всё качественно и красиво.
Мои контакты:
+7 911 916 99 21
Связывайтесь, пишите, звоните - всё обсудим)
Вы можете связаться со мной по WhatsUpp, Viber / в сообщении/ в чате веблансера
При обсуждении работы можно созвониться по Skype или по телефону.
Что я могу вам предложить:
Редактирование фотографий
- Ретушь и обработка (цветокоррекция, тонирование)
- Художественная обработка фото
- Обтравка изображений любой сложности (обрезка по контуру и перемещение на белый фон)
- Монтаж фото, замена фона и коллажирование
- Замена цвета отдельных элементов, удаление ненужных деталей, пластика.
- Студийное фото (работа с одной и несколькими моделями, семейная съемка)
- Love story
- Фуд-фото
- Выездная фотосъемка (на локации)
- Репортажное фото
- Предметная съемка
- Баннеры для соцсетей
- Работа с вектором (перерисовка из растровых изобр. в вектор, отрисовка с нуля)
- Создание презентаций
- Инфографика
- Создание логотипов
- Работа с полиграфической продукцией (визитки, листовки, баннеры, растяжки, афиши)
По желанию вышлю полное портфолио с интересующими работами.
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