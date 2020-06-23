anna_olegovna_m

Дизайн и фотография. Красиво и качественно.

Здравствуйте! Работаю в сфере графического дизайна из-за денег, занимаюсь фотографией по-любви, и со временем поняла, что дизайн греет душу, а фотография приносит доход.

Занимаюсь тем, что получается лучше всего, поэтому делаю всё качественно и красиво.

Мои контакты:

+7 911 916 99 21

[email protected]

Связывайтесь, пишите, звоните - всё обсудим)

Вы можете связаться со мной по WhatsUpp, Viber / в сообщении/ в чате веблансера

При обсуждении работы можно созвониться по Skype или по телефону.

Что я могу вам предложить:

Редактирование фотографий

Ретушь и обработка (цветокоррекция, тонирование)

Художественная обработка фото

Обтравка изображений любой сложности (обрезка по контуру и перемещение на белый фон)

Монтаж фото, замена фона и коллажирование

Замена цвета отдельных элементов, удаление ненужных деталей, пластика.

Студийное фото (работа с одной и несколькими моделями, семейная съемка)

Love story

Фуд-фото

Выездная фотосъемка (на локации)

Репортажное фото

Предметная съемка

Баннеры для соцсетей

Работа с вектором (перерисовка из растровых изобр. в вектор, отрисовка с нуля)

Создание презентаций

Инфографика

Создание логотипов

Работа с полиграфической продукцией (визитки, листовки, баннеры, растяжки, афиши)

Уверенное владение графическими редакторами: Adobe InDesighn, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom.

По желанию вышлю полное портфолио с интересующими работами.