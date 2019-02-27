anna_radchenko

Я независимый UI / UX дизайнер с 2-летним опытом в дизайне. Я специализируюсь на веб-дизайне и дизайне пользовательского интерфейса.

Меня зовут Анна, я веб-дизайнер.

Я делаю:

Дизайн сайтов и посадочных страниц

Прототипы, в том числе и кликабельные

Адаптацию под мобильные устройства

Подбор иконок и фотографий

Профессиональное качество дизайна

Уважение к срокам

Доступность онлайн допоздна

Прозрачность на каждом этапе работы

Определяю четкие требования к проекту

Сбор информации

Проектирование, прототипирование

Определение стиля, концепт

Оформление макетов

Адаптация под моб. устройства (по желанию)