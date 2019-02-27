anna_radchenko

Я независимый UI / UX дизайнер с 2-летним опытом в дизайне. Я специализируюсь на веб-дизайне и дизайне пользовательского интерфейса.
Меня зовут Анна, я веб-дизайнер.
Я делаю:
- Дизайн сайтов и посадочных страниц
- Прототипы, в том числе и кликабельные
- Адаптацию под мобильные устройства
- Подбор иконок и фотографий
- Профессиональное качество дизайна
- Уважение к срокам
- Доступность онлайн допоздна
- Прозрачность на каждом этапе работы
- Определяю четкие требования к проекту
- Сбор информации
- Проектирование, прототипирование
- Определение стиля, концепт
- Оформление макетов
- Адаптация под моб. устройства (по желанию)
- В проектировании и работе над дизайном руководствуюсь последовательностью, чистотой и лаконичностью.
- Слежу за последними тенденциями веб-дизайна и экспертами индустрии
- Пониманию базовые принципы Usability, HTML и CSS.
- Работаю в Figma, готовлю изображения в Adobe Photoshop и Illustrator, иногда пользуюсь Adobe XD, Sketch, Invision app.
- Для меня важно качество даже в самых маленьких проектах, по-этому я всегда стараюсь выкладываться на максимум своих способностей.