anna_radchenko

Анна Радченко anna_radchenko

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я независимый UI / UX дизайнер с 2-летним опытом в дизайне. Я специализируюсь на веб-дизайне и дизайне пользовательского интерфейса.

Меня зовут Анна, я веб-дизайнер.

Я делаю: 

  • Дизайн сайтов и посадочных страниц
  • Прототипы, в том числе и кликабельные
  • Адаптацию под мобильные устройства
  • Подбор иконок и фотографий
Почему я:

  • Профессиональное качество дизайна
  • Уважение к срокам
  • Доступность онлайн допоздна
  • Прозрачность на каждом этапе работы
  • Определяю четкие требования к проекту
Процесс:

  • Сбор информации
  • Проектирование, прототипирование
  • Определение стиля, концепт
  • Оформление макетов
  • Адаптация под моб. устройства (по желанию)
Обо мне:

  • В проектировании и работе над дизайном руководствуюсь последовательностью, чистотой и лаконичностью.
  • Слежу за последними тенденциями веб-дизайна и экспертами индустрии
  • Пониманию базовые принципы Usability, HTML и CSS.
  • Работаю в Figma, готовлю изображения в Adobe Photoshop и Illustrator, иногда пользуюсь Adobe XD, Sketch, Invision app.
  • Для меня важно качество даже в самых маленьких проектах, по-этому я всегда стараюсь выкладываться на максимум своих способностей.
Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaIllustratorPhotoshopSketch