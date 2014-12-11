anna_romanova

Октябрь 2011 — по настоящее время
ИП Романова Анна Валерьевна
Меня всегда интересовал туризм в широком смысле и все подотрасли, связанные с этим направлением. На данный момент я являюсь индивидуальным предпринимателем и осуществляю туристический вид деятельности. Организовываю путешествия для клиентов, не обращаясь в турагентства. Я не продаю готовые пакетные туры, а предлагаю организацию самостоятельных путешествий по запросам клиентов.
Это:
* Поиск подходящих вариантов авиабилетов и ж/д билетов по интересующему направлению, дальнейшая их покупка.
* Подбор отелей, апартаментов, хостелов и последующее бронирование понравившихся номеров.
*Оформление шенгенских виз. В частности, я аккредитована в Консульстве Австрии и могу подавать документы за клиентов без доверенностей!
*Оформление страховок.
*Заказ трансферов и экскурсий + прочих составляющих путешествия.
*Планирование маршрута, разработка и бронирование всего путешествия.
Организация путешествий как "под ключ", так и по сегментам: оформление виз, бронирование билетов и отелей, организация экскурсий.
Я обожаю путешествовать (посетила 25 стран) и сейчас веду свой блог на эту тему.
Август 2008 — ноябрь 2012
Трэвел-координатор
Организация деловых поездок сотрудников за границу.
*Поиск, бронирование и покупка авиа и ж/д билетов.
*Подбор подходящих вариантов размещения и последующее бронирование отелей.
*Оформление медицинских страховок, необходимых для поездки.
*Оформление шенгенских виз.
*Организация трансферов.
*Бронирование столиков в зарубежных ресторанах на большие группы.
*Заказ входных билетов на выставки.
*Составление программы поездок, расписанной буквально по минутам.
*Планирование маршрута и экскурсий (для поощрительных/развлекательных поездок).
*Бронирование и покупка билетов в музеи и театры Европы.
Деловые командировки чаще всего были в Италию на мебельные выставки, фабрики. Также в Германию, Францию, Англию.
Состав выезжающих групп от 5 до 30 человек примерно по 2-3 раза в месяц.
Плюс все личные поездки руководства на отдых в страны как Европы, так и Азии.
За время деятельности я оформила 258 шенгенских виз!