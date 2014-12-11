anna_romanova

Организовываю индивидуальные путешествия в страны Европы и Азии

Октябрь 2011 — по настоящее время

ИП Романова Анна Валерьевна

Меня всегда интересовал туризм в широком смысле и все подотрасли, связанные с этим направлением. На данный момент я являюсь индивидуальным предпринимателем и осуществляю туристический вид деятельности. Организовываю путешествия для клиентов, не обращаясь в турагентства. Я не продаю готовые пакетные туры, а предлагаю организацию самостоятельных путешествий по запросам клиентов.

Это:

* Поиск подходящих вариантов авиабилетов и ж/д билетов по интересующему направлению, дальнейшая их покупка.

* Подбор отелей, апартаментов, хостелов и последующее бронирование понравившихся номеров.

*Оформление шенгенских виз. В частности, я аккредитована в Консульстве Австрии и могу подавать документы за клиентов без доверенностей!

*Оформление страховок.

*Заказ трансферов и экскурсий + прочих составляющих путешествия.

*Планирование маршрута, разработка и бронирование всего путешествия.

Организация путешествий как "под ключ", так и по сегментам: оформление виз, бронирование билетов и отелей, организация экскурсий.

Я обожаю путешествовать (посетила 25 стран) и сейчас веду свой блог на эту тему.

Август 2008 — ноябрь 2012

Трэвел-координатор

Организация деловых поездок сотрудников за границу.

*Поиск, бронирование и покупка авиа и ж/д билетов.

*Подбор подходящих вариантов размещения и последующее бронирование отелей.

*Оформление медицинских страховок, необходимых для поездки.

*Оформление шенгенских виз.

*Организация трансферов.

*Бронирование столиков в зарубежных ресторанах на большие группы.

*Заказ входных билетов на выставки.

*Составление программы поездок, расписанной буквально по минутам.

*Планирование маршрута и экскурсий (для поощрительных/развлекательных поездок).

*Бронирование и покупка билетов в музеи и театры Европы.

Деловые командировки чаще всего были в Италию на мебельные выставки, фабрики. Также в Германию, Францию, Англию.

Состав выезжающих групп от 5 до 30 человек примерно по 2-3 раза в месяц.

Плюс все личные поездки руководства на отдых в страны как Европы, так и Азии.

За время деятельности я оформила 258 шенгенских виз!