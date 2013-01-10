anna_semyonova

Лингвист, переводчик с английского языка. Переводы, редактирование текстов.

Образование: ВГСПУ - учитель английского языка, русского языка и литературы.

ВолгГТУ - переводчик-референт.

Иностранные языки - английский (свободно владею).

Опыт работы:

1) учитель английского языка в общеобразовательной школе (2011-2012),

2) преподаватель английского языка в лингвистическом центре Golden Grand (2012 по наст. время).

Предоставляемые услуги:

- перевод текстов различной сложности и тематики на английский и русский языки,

- редактирование текстов,

- выполнение различных работ по русскому языку, языкознанию, литературе и английскому языку.