anna_semyonova

Анна Семенова anna_semyonovaanna_semyonova
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Лингвист, переводчик с английского языка. Переводы, редактирование текстов.
Образование: ВГСПУ - учитель английского языка, русского языка и литературы.
ВолгГТУ - переводчик-референт.
Иностранные языки - английский (свободно владею).
Опыт работы:
1) учитель английского языка в общеобразовательной школе (2011-2012),
2) преподаватель английского языка в лингвистическом центре Golden Grand (2012 по наст. время).
Предоставляемые услуги:
- перевод текстов различной сложности и тематики на английский и русский языки,
- редактирование текстов,
- выполнение различных работ по русскому языку, языкознанию, литературе и английскому языку.
Действие аккаунта приостановлено!