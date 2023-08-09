Веб дизайнер

Я Веб-дизайнер з 2-річним стажем. Спеціалізуюсь у створенні інноваційних та залучаючих дизайнів для сайтів та рекламних банерів. Мої навички включають в себе ефективне використання кольору, композиції та типографіки для створення візуальних рішень, що виражають бренд та привертають увагу цільової аудиторії. Глибоке розуміння UX-принципів допомагає створювати зручний користувацький досвід. Готова працювати в режимі онлайн-співпраці, завжди відкрита до нових викликів та творчих завдань.