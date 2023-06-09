anna_shyr1007

Качественное и быстрое выполнение заданий

Меня зовут Анна.

По образованию я журналист.

Имею степень магистра по специальности "Медиа и коммуникации" (City University, London, the UK).

Знание языков: русский, английский, украинский, испанский (базовый)

Имею опыт работы в сфере образования за рубежом (общение с университетами, написание профайлов специальностей, работа с документами, общение с иностранными партнерами).

Я ответственная, творческая личность, которая с удовольствием выполнит работу в сфере переводов, набора и редактирования текстов.

Буду рада сотрудничеству!