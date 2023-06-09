anna_shyr1007

Качественное и быстрое выполнение заданий
Меня зовут Анна.
По образованию я журналист.
Имею степень магистра по специальности "Медиа и коммуникации" (City University, London, the UK).
Знание языков: русский, английский, украинский, испанский (базовый)
Имею опыт работы в сфере образования за рубежом (общение с университетами, написание профайлов специальностей, работа с документами, общение с иностранными партнерами).
Я ответственная, творческая личность, которая с удовольствием выполнит работу в сфере переводов, набора и редактирования текстов.
Буду рада сотрудничеству!