anna_translator

Анна anna_translator

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевожу тексты любой сложности качественно и быстро. Копирайтер для любых задач.

Здравствуйте,уважаемые клиенты!

У меня вы можете заказать перевод текстов любой сложности.Работа будет выполнена в срок и качественно. 

Опыт работы составляет 1,5 года. 

Как я работаю? 

-Знакомство с документом/статьей/литературой для перевода

-Уточнение деталей

-Определение сроков

-Работа фрилансера 

-Проверка работы заказчиком

-Сдача работы

Гарантия результата.

Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$4/час
от $7от 10 часов
нет рейтинга