Перевожу тексты любой сложности качественно и быстро. Копирайтер для любых задач.

Здравствуйте,уважаемые клиенты!

У меня вы можете заказать перевод текстов любой сложности.Работа будет выполнена в срок и качественно.

Опыт работы составляет 1,5 года.

Как я работаю?

-Знакомство с документом/статьей/литературой для перевода

-Уточнение деталей

-Определение сроков

-Работа фрилансера

-Проверка работы заказчиком

-Сдача работы

Гарантия результата.