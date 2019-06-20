Перевожу тексты любой сложности качественно и быстро. Копирайтер для любых задач.
Здравствуйте,уважаемые клиенты!
У меня вы можете заказать перевод текстов любой сложности.Работа будет выполнена в срок и качественно.
Опыт работы составляет 1,5 года.
Как я работаю?
-Знакомство с документом/статьей/литературой для перевода
-Уточнение деталей
-Определение сроков
-Работа фрилансера
-Проверка работы заказчиком
-Сдача работы
Гарантия результата.
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Копирайтинг
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$5/час
от $15от 1 дня
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $15от 1 дня
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Переводы
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$3/час
от $10от 1 дня
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Продающие тексты
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$10/час
от $15от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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$4/час
от $7от 10 часов
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