anna_trofimova

Всесторонняя работа с текстом и доведение его до совершенства
Здравствуйте!
Я копирайтер, автор статей, редактор, корректор.
- Уникальные тексты
- SEO-статьи
- Тексты для сайтов: главная страница, раздел «О компании», другие разделы
- Тексты для landing page
- Рерайт
- Редактура
- Литературная обработка
О работеСоздаю информационные и развлекательные статьи. В своей работе слежу за грамотностью и уникальностью - проверяю статьи на Advego, Text.ru, ETXT. Знаю, что такое инфостиль, и при необходимости проверяю текст на ресурсе "Главреда".
Пишу красиво, легко, свежо. Создаю тексты с максимумом полезной информации без лишней воды и спама.
Опыт
- 2 года работы редактором в крупной IT-компании;
- 2 года работы копирайтером и автором статей;
- более 200 статей на разную тематику - от штор в интерьере до камбоджийской кухни;
- редактура корпоративных книг и статей для блогов;
- создание сайтов и лендингов.
Обо мнеОбладаю безупречной грамотностью, путешествую, люблю литературу и все, что с ней связано. Я автор-универсал и интересуюсь разными гранями нашей жизни: путешествия, туризм, книги, техника и технологии, искусство, наука, медицина, реклама, менеджмент, психология, дизайн, лингвистика, интерьер, кулинария, правильное питание, йога, фитнес, стиль и красота.
Мне нравится рассказывать о своей жизни, путешествиях, собственных мыслях и наблюдениях в ЖЖ и в соцсетях.
Мой блог: https://fraulein-annett.livejournal.com/
Связь со мной: [email protected] или личные сообщения
Буду рада сотрудничеству!
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