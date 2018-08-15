anna_trofimova

Всесторонняя работа с текстом и доведение его до совершенства

Здравствуйте!

Я копирайтер, автор статей, редактор, корректор.

Уникальные тексты

SEO-статьи

Тексты для сайтов: главная страница, раздел «О компании», другие разделы

Тексты для landing page

Рерайт

Редактура

Литературная обработка

О работе

Создаю информационные и развлекательные статьи. В своей работе слежу за грамотностью и уникальностью - проверяю статьи на Advego, Text.ru , ETXT. Знаю, что такое инфостиль, и при необходимости проверяю текст на ресурсе "Главреда".

Пишу красиво, легко, свежо. Создаю тексты с максимумом полезной информации без лишней воды и спама.

Опыт

2 года работы редактором в крупной IT-компании;

2 года работы копирайтером и автором статей;

более 200 статей на разную тематику - от штор в интерьере до камбоджийской кухни;

редактура корпоративных книг и статей для блогов;

создание сайтов и лендингов.﻿

Обо мне

Обладаю безупречной грамотностью, путешествую, люблю литературу и все, что с ней связано. Я автор-универсал и интересуюсь разными гранями нашей жизни: путешествия, туризм, книги, техника и технологии, искусство, наука, медицина, реклама, менеджмент, психология, дизайн, лингвистика, интерьер, кулинария, правильное питание, йога, фитнес, стиль и красота.

Мне нравится рассказывать о своей жизни, путешествиях, собственных мыслях и наблюдениях в ЖЖ и в соцсетях.

Мой блог: https://fraulein-annett.livejournal.com/

Связь со мной: [email protected] или личные сообщения

Буду рада сотрудничеству!