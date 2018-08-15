anna_trofimova

Анна anna_trofimova

 
30 летРоссия/Чебоксары
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Всесторонняя работа с текстом и доведение его до совершенства

Здравствуйте!

Я копирайтер, автор статей, редактор, корректор.

  • Уникальные тексты
  • SEO-статьи
  • Тексты для сайтов: главная страница, раздел «О компании», другие разделы
  • Тексты для landing page
  • Рерайт
  • Редактура
  • Литературная обработка

О работе

Создаю информационные и развлекательные статьи. В своей работе слежу за грамотностью и уникальностью - проверяю статьи на Advego, Text.ru, ETXT. Знаю, что такое инфостиль, и при необходимости проверяю текст на ресурсе "Главреда".

Пишу красиво, легко, свежо. Создаю тексты с максимумом полезной информации без лишней воды и спама.

Опыт

  • 2 года работы редактором в крупной IT-компании;
  • 2 года работы копирайтером и автором статей;
  • более 200 статей на разную тематику - от штор в интерьере до камбоджийской кухни;
  • редактура корпоративных книг и статей для блогов;
  • создание сайтов и лендингов.﻿

Обо мне

Обладаю безупречной грамотностью, путешествую, люблю литературу и все, что с ней связано. Я автор-универсал и интересуюсь разными гранями нашей жизни: путешествия, туризм, книги, техника и технологии, искусство, наука, медицина, реклама, менеджмент, психология, дизайн, лингвистика, интерьер, кулинария, правильное питание, йога, фитнес, стиль и красота.

Мне нравится рассказывать о своей жизни, путешествиях, собственных мыслях и наблюдениях в ЖЖ и в соцсетях.

Мой блог: https://fraulein-annett.livejournal.com/

Связь со мной: [email protected] или личные сообщения

Буду рада сотрудничеству!

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