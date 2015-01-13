Я молодая мама. Есть высшее образование по специальности Экономика предприятий.
Работала оператором колл-центра в брокерской компании (служба поддержки и активные продажи). Покинула эту работу в связи с закрытием офиса.
Около трех месяцев удаленно работала менеджером в интернет-магазине бижутерии.
Кроме того, есть опыт работы копирайтером.
Увлекаюсь рукоделием, поэтому могу выполнять мастер-классы на заказ.
Хорошо владею русским и украинским языками и нахожусь в процессе изучения английского.
Я активный, целеустремленный и коммуникабельный человек. Всегда стараюсь качественно и быстро выполнять поставленные задачи. Никогда не ищу отговорок. Если чего-то не понимаю - всегда спрошу, если не могу выполнить задачу - сразу об этом говорю.
Открыта для интересных предложений от серьезных заказчиков.