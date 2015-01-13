anna_volk

Анна anna_volk

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Оператор колл-центра, менеджер, администратор

Я молодая мама. Есть высшее образование по специальности Экономика предприятий. 

Работала оператором колл-центра в брокерской компании (служба поддержки и активные продажи). Покинула эту работу в связи с закрытием офиса.

Около трех месяцев удаленно работала менеджером в интернет-магазине бижутерии. 

Кроме того, есть опыт работы копирайтером. 

Увлекаюсь рукоделием, поэтому могу выполнять мастер-классы на заказ.

Хорошо владею русским и украинским языками и нахожусь в процессе изучения английского.

Я активный, целеустремленный и коммуникабельный человек. Всегда стараюсь качественно и быстро выполнять поставленные задачи. Никогда не ищу отговорок. Если чего-то не понимаю - всегда спрошу, если не могу выполнить задачу - сразу об этом говорю.

Открыта для интересных предложений от серьезных заказчиков. 

Отзывы заказчиков

stroyport
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-1)
$50
10 баллов
10 лет назад
Наполнение форума, размещение материала
Очень ответственна, приятна в общении и работе! Рад знакомству и плодотворному сотрудничеству! Буду рад продолжить наше сотрудничество снова и снова! Молодец!
Отличный заказчик. Очень рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $20
#55
Служба поддержки
нет отзывов
$3/час
#121