Оператор колл-центра, менеджер, администратор

Я молодая мама. Есть высшее образование по специальности Экономика предприятий.

Работала оператором колл-центра в брокерской компании (служба поддержки и активные продажи). Покинула эту работу в связи с закрытием офиса.

Около трех месяцев удаленно работала менеджером в интернет-магазине бижутерии.

Кроме того, есть опыт работы копирайтером.

Увлекаюсь рукоделием, поэтому могу выполнять мастер-классы на заказ.

Хорошо владею русским и украинским языками и нахожусь в процессе изучения английского.

Я активный, целеустремленный и коммуникабельный человек. Всегда стараюсь качественно и быстро выполнять поставленные задачи. Никогда не ищу отговорок. Если чего-то не понимаю - всегда спрошу, если не могу выполнить задачу - сразу об этом говорю.

Открыта для интересных предложений от серьезных заказчиков.