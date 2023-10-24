Здравствуйте!Меня зовут Анна Зубовская.

Дорожу репутацией, всегда на связи и не трачу зря время.

ДЕЛАЮ:

ЧАТ БОТЫ

Создание и настройка чат бота

Создание landing page через сервис чат ботов

Создание формы подписки через мессенджеры

Разработка стратегии авторассылки

Внедрение серии автоматических сообщений

СОЗДАНИЕ LANDING PAGE (ЛЕНДИНГОВ) НА TILDA

Написание текста лендинга (на основе ваших данных)

Создание Landing Page (+ zero block)

Создание технических страниц (успешная оплата, успешная регистрация и т.д)

Интеграции лендинга со сторонними сервисами: e-mail маркетинг, чат боты, Facebook pixel, Google метрика и другие)

Создание интернет-магазинов, сайтов-визиток и т.д.

МОНТАЖ ВИДЕО

Нарезка, склейка видео

Базовые монтаж

Поиск картинок и музыки для видео

Создание обложки для YouTube

СОЗДАНИЕ КРЕАТИВОВ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

Создание картинок для постов

Создание картинок для сторис

Создание анимаций и видео из картинок

Буду рада сотрудничать с вами!