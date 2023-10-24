anna_zubovskaya

Анна Зубовская anna_zubovskaya

 
44 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здравствуйте!Меня зовут Анна Зубовская.
Дорожу репутацией, всегда на связи и не трачу зря время.

ДЕЛАЮ:

ЧАТ БОТЫ

  • Создание и настройка чат бота

  • Создание landing page через сервис чат ботов

  • Создание формы подписки через мессенджеры

  • Разработка стратегии авторассылки

  • Внедрение серии автоматических сообщений

 

СОЗДАНИЕ LANDING PAGE (ЛЕНДИНГОВ) НА TILDA

  • Написание текста лендинга (на основе ваших данных)

  • Создание Landing Page (+ zero block)

  • Создание технических страниц (успешная оплата, успешная регистрация и т.д)

  • Интеграции лендинга со сторонними сервисами: e-mail маркетинг, чат боты, Facebook pixel, Google метрика и другие)

  • Создание интернет-магазинов, сайтов-визиток и т.д.

 

МОНТАЖ ВИДЕО

  • Нарезка, склейка видео

  • Базовые монтаж

  • Поиск картинок и музыки для видео

  • Создание обложки для YouTube

 

СОЗДАНИЕ КРЕАТИВОВ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

  • Создание картинок для постов

  • Создание картинок для сторис

  • Создание анимаций и видео из картинок

Буду рада сотрудничать с вами!

Портфолио