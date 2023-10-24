Здравствуйте!Меня зовут Анна Зубовская.
Дорожу репутацией, всегда на связи и не трачу зря время.
ДЕЛАЮ:
ЧАТ БОТЫ
Создание и настройка чат бота
Создание landing page через сервис чат ботов
Создание формы подписки через мессенджеры
Разработка стратегии авторассылки
Внедрение серии автоматических сообщений
СОЗДАНИЕ LANDING PAGE (ЛЕНДИНГОВ) НА TILDA
Написание текста лендинга (на основе ваших данных)
Создание Landing Page (+ zero block)
Создание технических страниц (успешная оплата, успешная регистрация и т.д)
Интеграции лендинга со сторонними сервисами: e-mail маркетинг, чат боты, Facebook pixel, Google метрика и другие)
Создание интернет-магазинов, сайтов-визиток и т.д.
МОНТАЖ ВИДЕО
Нарезка, склейка видео
Базовые монтаж
Поиск картинок и музыки для видео
Создание обложки для YouTube
СОЗДАНИЕ КРЕАТИВОВ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ
Создание картинок для постов
Создание картинок для сторис
Создание анимаций и видео из картинок
Буду рада сотрудничать с вами!