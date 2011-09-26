Проект-менеджер в области корпоративных сайтов

Обращайтесь, если хотите получить высококачественный корпоративный web-сайт или web-приложение. Мы обсудим потребности и особенности Вашей компании, создадим концепцию Вашего сайта, составим качественное и полное техническое задание, при необходимости создадим прототип сайта, выберем наиболее подходящую технологию, определим исполнителей, обеспечим продвижение сайта в поисковых системах. В результате Вы получите удобный, качественный и эффективный сайт, полностью отвечающий своим задачам. Со своей стороны я гарантирую:

-отсутствие проблем с исполнителями

-контроль за качеством

-соблюдение сроков

Личная информация:

образование - факультет бизнес-информатики НИУ-ВШЭ (студент)