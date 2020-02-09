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Анна
annabakaleynik
annabakaleynik
26 лет
Россия
/
Воронеж
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Архитектор, дизайн интерьера
1. Разработка эскиз-проектов
2. 3Д- визуализация
3. Коллажи
4. Чертежи.
Работаю в Autocad, 3d Max.
AutoCAD
3ds Max
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Интерьер "Точка кипения Воронеж"
57 просмотров
Набережная
90 просмотров
Досуговый центр
51 просмотр
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