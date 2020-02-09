annabakaleynik

Анна annabakaleynik

 
26 летРоссия/Воронеж
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Архитектор, дизайн интерьера

1. Разработка эскиз-проектов

2. 3Д- визуализация

3. Коллажи

4. Чертежи.

Работаю в Autocad, 3d Max.

AutoCAD3ds Max
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