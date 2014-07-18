annaberkun

статьи, эссе, интервью, тексты, обзоры, концепции, фотографии
Наполнение сайта skyinfire.ru контентом (seo-статьи)
Написание заметок об интересных местах в городах России в проекте "Куда пойти?"
Автор статей для газеты Детского Кризисного Центра
Внештатный журналист городского портала sosn,ru
Внештатный журналист "Деловая Афиша"
фотокорреспондент в общественно-политическом движении "Мир без наркотиков"
Написала цикл рассказов "Сказкотерапия"
Хорошо выражаю мысли на английском языке, имею большой опыт написания сочинений, переводов.
основы рекламы, маркетинга и дизайна (диплом). прекрасная компьютерная грамотность, поиск и редактирование контента для социальных медиа, опыт написания авторских статей, интервью, эссе. Опыт написания художественных произведений (рассказы). Создание рекламных текстов: нейминг, слоганы, рекламные статьи. Опыт репортажной фотосъемки. Основы фоторедактирования.
Участие в проектах:
Детский Кризисный центр (Спб) — волонтер, журналист
газета "Мир без Наркотиков" (Спб) — фоторепортер, помощник по PR
Фестиваль короткометражного кино IN THE PALACE (Болгария) — волонтер, участник фестиваля