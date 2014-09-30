Анна Богдевич annabogdevichannabogdevich
51 годБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Нет ничего невозможного! Качественно раскрою любую тему.
Практика показала, что справлюсь с любой тематикой. Два высших образования (юриспруденция и финансы) научили получать информацию и правильно ее использовать.
В копирайтинге работаю два года. Пишу материалы для женских сайтов, турсайтов, статьи на медицинские и строительные темы, разбираюсь в живописи, дизайне, литературе и поэзии, вопросах юриспруденции и экономики, делаю качественный рерайт, переводы с польского и английского и многое другое. Побольше узнать обо мне вы можете здесь:http://smart-copywriting.com/accounts/annabogdevich/
Действие аккаунта приостановлено!
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