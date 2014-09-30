Нет ничего невозможного! Качественно раскрою любую тему.

Практика показала, что справлюсь с любой тематикой. Два высших образования (юриспруденция и финансы) научили получать информацию и правильно ее использовать.

В копирайтинге работаю два года. Пишу материалы для женских сайтов, турсайтов, статьи на медицинские и строительные темы, разбираюсь в живописи, дизайне, литературе и поэзии, вопросах юриспруденции и экономики, делаю качественный рерайт, переводы с польского и английского и многое другое. Побольше узнать обо мне вы можете здесь:http://smart-copywriting.com/accounts/annabogdevich/