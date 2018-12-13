Бухгалтерские услуги

Новичок во фрилансе, но бухгалтер с 13-ти летним опытом.

1994 – 1999 Череповецкий Государственный Университет, факультет филологии,

специальность «Русский язык и литература».

2007-2009 Череповецкий коммерческий техникум торговли", Квалификация:-Бухгалтер, специальность

«Экономика и бухгалтерский учет».

2009-2012 Санкт-Петербургский институт менеджмента и технологий" Квалификация: Бухгалтер-экономист, специальность-бухгалтерский учет и аудит

1984-1994 Средняя школа №24 г. Череповец Вологодской области.

Образование дополнительное:

2012 Курсы по работе в 1С:Бухгалтерия 8,Пользовательские режимы;

Опыт работы:

2009 (ноябрь) – настоящее время –Главный бухгалтер АНО "ДРОЗД-Череповец"

2006 – 2009 ООО "Бухгалтер-эксперт" - ведущий бухгалтер

Основные умения и навыки: 1. Обработка и ведение учета хозрасчетных предприятий и организаций в среде 1С: Предприятие 7.7 (1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Торговля и склад 7.7, 1С:Зарплата и кадры 7.7) и 8 (1С:Бухгалтерия 8, 1С:Управление производственным предприятием 8) – сч. 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 20, 23, 25, 26 ,29, 41 (в оптовой и розничной торговле), 42, 43, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 80, 83, 84, 90, 91, 97, 98, 99. Составление регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности ООО и ИП; на общем режиме налогообложения , при применении УСН (доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов).

2. Обработка и ведение учета в некоммерческих организациях (НКО).

3. Обработка и ведение учета в микрофинансовых организациях (ломбард, микрозаймы);

4. Составление исходящей документации, приказов,договоров, кадровый документооборот (трудовые договора, трудовые книжки, штатное расписание, приказы по кадрам).

5. Отчетность в ЦентроБанк, Росфинмониторинг.

6. Владение: Консультант Плюс, Система Главбух, банк - клиент, электронная отчетность и электронный документооборот.