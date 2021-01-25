annabuss

Анна Бусс annabuss

 
24 годаРоссия/Сыктывкар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создаю продающие сайты

✅ Преимущества работы со мной: 

  • Ваш сайт будет не только визуально красивым, но и понятным для чтения смыслов (что привлечет в разы больше клиентов)
  • Будущий сайт разрабатываю детально, начиная с определения потенциальных клиентов и конкурентов, заканчивая полным тестированием готового сайта
  • Настрою вам SEO, чтобы сайт вышел в ТОП по поиску в гугле или яндексе
  • Подключу необходимые системы, например личный кабинет или различные способы оплаты
  • Буду держать вас в курсе всех этапов разработки
 Сроки: от 3 до 14 дней, в зависимости от сложности работы