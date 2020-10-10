annacher00

Я дизайнер. С полуслова понимают техническое задание и реализовываю его в кратчайшие сроки. Имеется профессиональное образование.

Образование:2020 — 2023 гг. — Московская академия бизнеса и управления, направление «Графический дизайн»2016 — 2020 гг. — Российский государственный социальный университет (Колледж), направление «Дизайн»Навыки: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, ProCreate. Разработка фирменного стиля организации, создание логотипа, печатной продукции, иконок, упаковок. Обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция. Формирование ленты в Instagram, создание storiesОпыт работы:Ноябрь 2019 — июнь 2020 гг. — графический дизайнер в кафе «Первое дело». Обязанности: формирование фирменного стиля, создание логотипа, дизайн меню, брошюр, упаковок для продукции