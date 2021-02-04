annachernikova26

Транскрибация и озвучка

Училась на диктора-ведущего, но решила связать жизнь с благотворительностью.

Монтирую, записываю звук, начитываю. Могу на русском и английском (произношение ок, так как общаюсь с носителями языка)

Есть петличный микрофон. В зависимости от сложности заказа выполняю от 1-до 10 дней, не дольше.

Если начать со мной работать - сложно найти кого-то другого.

Пример голоса:

https://www.youtube.com/watch?v=uhi-IGp5VKw

https://www.youtube.com/watch?v=aCtP6-TGnYQ

https://www.youtube.com/watch?v=P6LTe5saa_c