annachernikova26

Анна Черникова annachernikova26annachernikova26
28 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Транскрибация и озвучка
Училась на диктора-ведущего, но решила связать жизнь с благотворительностью.
Монтирую, записываю звук, начитываю. Могу на русском и английском (произношение ок, так как общаюсь с носителями языка)
Есть петличный микрофон. В зависимости от сложности заказа выполняю от 1-до 10 дней, не дольше.
Если начать со мной работать - сложно найти кого-то другого.
Пример голоса:
https://www.youtube.com/watch?v=uhi-IGp5VKw
https://www.youtube.com/watch?v=aCtP6-TGnYQ